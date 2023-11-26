Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:17

Валиева: «Я думала в прошлом году было сложно, а это была подготовка»

Валиева отреагировал на свою победу на «Гран-при России» в Москве
Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Очень счастлива, что был первый этап в моей жизни. Учли все ошибки. Хочется сказать большое спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, которые видели на тренировках уже все. Были конфликты, но мы находим взаимопонимание. Они стараются, помогают мне. Мое тело, как мы видели на разминке, более-менее готово. Все в нашем виде спорта идет от головы. Я счастлива, что удалось завоевать первое место.

Я думала в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Безусловно, как бы сложно не было, какие бы мысли не закрадывались, я живу этим видом спорта, люблю его. И хочу продолжать кататься, — сказала Валиева.

Спортсменка набрала 226,22 балла по сумме двухп прокатов и заняла первое место.

Камила Валиева
2
0
Читайте также
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
В Германии узнали о страхе командования ВСУ
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камила Валиева: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Москве

Муравьева — о неудачном прокате: «Почему это именно со мной произошло? Почему именно сегодня?»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости