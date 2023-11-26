Валиева: «Я думала в прошлом году было сложно, а это была подготовка»

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Очень счастлива, что был первый этап в моей жизни. Учли все ошибки. Хочется сказать большое спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, которые видели на тренировках уже все. Были конфликты, но мы находим взаимопонимание. Они стараются, помогают мне. Мое тело, как мы видели на разминке, более-менее готово. Все в нашем виде спорта идет от головы. Я счастлива, что удалось завоевать первое место.

Я думала в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Безусловно, как бы сложно не было, какие бы мысли не закрадывались, я живу этим видом спорта, люблю его. И хочу продолжать кататься, — сказала Валиева.

Спортсменка набрала 226,22 балла по сумме двухп прокатов и заняла первое место.