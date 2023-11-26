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Сегодня, 17:30

Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольных танцев дуэтов

Дуэты представят произвольные танцы на Гран-при России 26 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуэты выступят с произвольными танцами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты заверашт программу второго соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 18:30 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

После ритм-танцы лидируют Александра Степанова и Иван Букин — они набрали за свой прокат 87,78 балла. На втором месте Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), тройку замыкают Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11).

Участники произвольного танцы дуэтов на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова — Илья Карпов

2. Ольга Федорова — Павел Драко

3. София Качушкина — Марк Волков

4. Полина Усова — Михаил Антонов

5. Александра Прокопец — Александр Васькович

Вторая разминка

6. Дарья Савкина — Александр Вахнов

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

8. Софья Тютюнина — Матвей Грачев

9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

10. Александра Степанова — Иван Букин

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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