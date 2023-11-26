Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольных танцев дуэтов
Дуэты выступят с произвольными танцами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты заверашт программу второго соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».
Начало — 18:30 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
После ритм-танцы лидируют Александра Степанова и Иван Букин — они набрали за свой прокат 87,78 балла. На втором месте Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), тройку замыкают Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11).
Участники произвольного танцы дуэтов на 6-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Елизавета Кириллова — Илья Карпов
2. Ольга Федорова — Павел Драко
3. София Качушкина — Марк Волков
4. Полина Усова — Михаил Антонов
5. Александра Прокопец — Александр Васькович
Вторая разминка
6. Дарья Савкина — Александр Вахнов
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. Софья Тютюнина — Матвей Грачев
9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
10. Александра Степанова — Иван Букин
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