Косторная: «Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом»
Косторная рассказала, на какую специальность планирует поступать
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что через несколько лет планирует поступать в медицинский институт. В августе девушке исполнилось 19 лет.
«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Но не чтобы исполнять прихоти женщин, которые хотят быть красивыми. А исправлять внешности людей после аварий, например. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — цитирует Косторную «Вести Тула».
Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена. 11 ноября она сообщила, что пропустит чемпионат России.
Источник: https://vestitula.ru/lenta/132619
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