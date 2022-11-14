Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:08

Косторная: «Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом»

Косторная рассказала, на какую специальность планирует поступать
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алена Косторная.
Фото Reuters

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что через несколько лет планирует поступать в медицинский институт. В августе девушке исполнилось 19 лет.

«Кем вижу себя после фигурного катания? Нейрохирургом или пластическим хирургом. Но не чтобы исполнять прихоти женщин, которые хотят быть красивыми. А исправлять внешности людей после аварий, например. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре», — цитирует Косторную «Вести Тула».

Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена. 11 ноября она сообщила, что пропустит чемпионат России.

Источник: https://vestitula.ru/lenta/132619
Фигурное катание
Алена Косторная
1
0
Читайте также
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко прокомментировал выступление Муравьевой на «Гран-при» в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости