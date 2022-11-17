Двоеглазова выиграла короткую программу на этапе юниорского «Гран-при России» в Самаре

Фигуристка Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы среди юниорок на этапе «Гран-при России» в Самаре. За свой прокат она получила 68,65 балла.

Двоеглазова опередила Викторию Морозову (66,41) и Елизавету Куликову (65,62).

«Гран-при России»

5-й этап

Самара

Девушки, юниоры

Короткая программа

1. Алиса Двоеглазова — 68,65

2. Виктория Морозова — 66,41

3. Елизавета Куликова — 65,62

4. Мария Агаева — 65,56

5. Мария Мазур — 63,57