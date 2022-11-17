Двоеглазова выиграла короткую программу на этапе юниорского «Гран-при России» в Самаре
Фигуристка Алиса Двоеглазова лидирует после короткой программы среди юниорок на этапе «Гран-при России» в Самаре. За свой прокат она получила 68,65 балла.
Двоеглазова опередила Викторию Морозову (66,41) и Елизавету Куликову (65,62).
«Гран-при России»
5-й этап
Самара
Девушки, юниоры
Короткая программа
1. Алиса Двоеглазова — 68,65
2. Виктория Морозова — 66,41
3. Елизавета Куликова — 65,62
4. Мария Агаева — 65,56
5. Мария Мазур — 63,57
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