Елизавета Куликова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольной программы Елизаветы Куликовой на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

15-летняя спортсменка заняла третье место, набрав 133,57 балла за выступление.

Куликова стала третьей в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, у нее 199,21 балла по сумме двух прокатов. Победителем соревнований стала Аделия Петросян (234,74 балла), на второй строчке — Анна Фролова (210,88).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.