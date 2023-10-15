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Сегодня, 17:30

Елизавета Куликова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Елизавета Куликова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольной программы Елизаветы Куликовой на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

15-летняя спортсменка заняла третье место, набрав 133,57 балла за выступление.

Куликова стала третьей в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, у нее 199,21 балла по сумме двух прокатов. Победителем соревнований стала Аделия Петросян (234,74 балла), на второй строчке — Анна Фролова (210,88).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Елизавета Куликова
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