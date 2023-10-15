Анна Фролова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольной программы Анны Фроловой на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

18-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 137,49 балла за выступление.

Фролова стала второй в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, у нее 210,88 балла по сумме двух прокатов. Победителем соревнований стала Аделия Петросян (234,74 балла), на третьей строчке — Елизавета Куликова (199,21).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.