Анна Фролова: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе
Появилось видео произвольной программы Анны Фроловой на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.
18-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 137,49 балла за выступление.
Фролова стала второй в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, у нее 210,88 балла по сумме двух прокатов. Победителем соревнований стала Аделия Петросян (234,74 балла), на третьей строчке — Елизавета Куликова (199,21).
Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.
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