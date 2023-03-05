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Сегодня, 18:05

Бойкова и Козловский стали победителями финала «Гран-при России» в парном катании

Виктория Кравченко
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в финале «Гран-при России» в соревнованиях пар.

Пара по итогам двух программ набрала 239,74 очка. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Гран-при России. Финал.

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 159,21

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 156,01

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 142,13

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 140,96

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 135,41

6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 133,03

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 125,57

8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 123,79

Итог

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 239,74

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 239,01

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 225,81

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 217,48

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 212,73

6. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 204,62

7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 201,58

8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 198,32

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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