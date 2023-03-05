Бойкова и Козловский стали победителями финала «Гран-при России» в парном катании
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в финале «Гран-при России» в соревнованиях пар.
Пара по итогам двух программ набрала 239,74 очка. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при России. Финал.
Пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 159,21
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 156,01
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 142,13
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 140,96
5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 135,41
6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 133,03
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 125,57
8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 123,79
Итог
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 239,74
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 239,01
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 225,81
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 217,48
5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 212,73
6. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 204,62
7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 201,58
8. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 198,32