Алиев стал победителем этапа «Гран-при России» в Красноярске

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Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа «Гран-при России», который проходит в Красноярске.

24-летний фигурист набрал 260,07 балла (100,45 за короткую программу и 159,62 за произвольную).

Второе место занял Александр Самарин, который набрал 256,99 балла (93,92 + 163,07). Третьим стал Петр Гуменник — 242,77 балла (70,41 + 172,36).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 11 по 12 ноября.

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