Гран-при России «Идель»: трансляция произвольной программы мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в воскресенье, 12 ноября. Их прокаты откроют второй соревновательный день в ледовом дворце Казани.

Начало — 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Евгений Семененко — он набрал за свое выступление 98,54 балла. На втором месте Владислав Дикиджи (97,35), тройку замыкает Макар Игнатов (92,46).

Участники произвольной программы мужчин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Владимир Ощепков

3. Григорий Федоров

4. Даниил Самсонов

5. Кирилл Сарновский

Вторая разминка

6. Андрей Мухортов

7. Федор Зонов

8. Глеб Лутфуллин

9. Макар Игнатов

10. Владислав Дикиджи

11. Евгений Семененко

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани