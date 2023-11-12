Гран-при России «Идель»: трансляция произвольной программы женщин

Женщины выступят с произвольными программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в воскресенье, 12 ноября. Их прокаты продолжат программу второго соревновательного дня в ледовом дворце Казани.

Начало — 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Камила Валиева — она набрала за свое выступление 81,09 балла. На втором месте Софья Муравьева (77,02), тройку замыкает Алина Горбачева (73,29).

Участники произвольной программы женщин на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Ангелина Козырева

2. Ксения Говорова

3. Карима Аскарова

4. Полина Свириденко

5. Рената Губашева

6. Валерия Овчинникова

Вторая разминка

7. Арина Кшецкая

8. Мария Талалайкина

9. Дарья Садкова

10. Алина Горбачева

11. Софья Муравьева

12. Камила Валиева

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани