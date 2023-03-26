ISU против русского гения? Консервативные правила и подходы мешают энтузиасту развивать спорт

В фигурное катание пришел гений, но ему тут нет места.

После того как карьеру синхронно завершили (или как минимум поставили на долгую паузу) Юдзуру Ханю и Нэтан Чен, казалось, что мужское одиночное будет стагнировать. Как бы не так, в элиту быстро ворвался американский вундеркинд с русскими корнями Илья Малинин. Малинин — настоящее явление в спорте, и он вполне может вскоре затмить как Ханю, так и Чена. Однако ISU, похоже, такой спортсмен не нужен — консервативные правила и подход к судейству демотивирует учить новые прыжки и ставить рекорды.

Малинин выдал на чемпионате мира невероятную произвольную с шестью четверными, включая четверной аксель, но снова, как и зимой на финале «Гран-при», занял только третье место, уступая ребятам с намного более «земным» контентом. Похоже, Илье такой расклад надоел — в следующем году он намерен отказаться от технических подвигов в пользу работы над второй оценкой. Но кому от этого лучше и правильно ли поступает Международный союз конькобежцев, отвергая гения?

Малинин показывает произвольную на грани физического максимума по оценке

Малинин — не первый человек на планете, решившийся на шесть четверных. Ранее на подобный эксперимент отваживался Нэтан Чен, но при другой системе судейства, когда разрешалось дважды повторять одни и те же квады. Сейчас все строже и едва ли не единственным вариантом собрать такой набор остается работа над четверным акселем. Долгое время этот прыжок казался за гранью человеческих возможностей. У акселя неполное число оборотов, поэтому четверной аксель скорее ближе к пятерным. Пытались с разной степенью успеха многие, но смог только Илья, причем едва ли не с первой публичной попытки. Малинин в этом сезоне прыгал четверной аксель семь раз и всего лишь раз упал. Еще дважды были вопросы на приземлении, но для первого сезона с прыжком статистика отличная и позволяет говорить о стабильности элемента.

При этом некоторое время к «богу квадов», как он сам себя называет, был другой вопрос касательно его технических возможностей — старшие зубцовые. Илья по возможности избегал лутца и флипа и был на них не сильно уверенным. К чемпионату мира казалось, что и эта проблема решена. Вариант произвольной в Сайтаме — один из самых физически трудных прямо сейчас. Начинает Илья традиционно с четверного акселя. Затем квад лутц, который потом будет в повторе с каскадом, и это верное решение — прыжок самый дорогой из всех базовых четверных. Все каскады у Малинина — во второй половине, чтобы получить за них бонус. Затем флип, сальхов. Седьмым элементом каскада идет секвенция тройной лутц + тройной аксель. Невероятно трудная комбинация, которую Илья сам и изобрел. Причем не сказать, что программа состоит только из прыжков.

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Судья из Австрии поставил прокат Ильи на шестое место

Рафаэль Арутюнян нашел способ грамотно внедрить в программу Ильи вращения, дорожку шагов и прочие хореографические элементы. И все же снова поражение. Как и в декабре на финале «Гран-при» Малинин третий. Но если тогда неудачу еще можно было объяснить слабой короткой программой (долгое время это вообще был бич спортсмена), то что сейчас? Понятное дело, что идеального проката не получилось. Судьи придирались по максимуму и выставили 18-летнему парню из Вирджинии недокруты на флипе, лутце, каскаде с лутцем, придержали GOE. Но это еще ничего — Илью решили откровенно унизить второй оценкой. Понятное дело, что направленный на технику вчерашний юниор не может быть королем компонентов. Но 11-е место? По мнению судейской бригады, лучше Малинина коньком работает, например, швейцарец Лукас Бричги. Он тоже совсем недавно перешел на высший уровень, и эксперты его среди прочих европейцев вообще не выделяют.

Илья же феномен, который решили задвигать как ненужный. Допустим, на золото Малинин не накатал — Шома Уно дома был чудо как хорош и тоже сделал пять четверных, пусть и без чудо-акселя. Но вот кореец Чжа Чжун Хва, хоть и покорил зал своим прочтением Бондианы, в плане техники с двумя квадами, сильнейший из которых — сальхов, Илье безнадежно уступает. А по мнению немецкого судьи, произвольная Малинина и вовсе должна быть четвертой. На второе же место Кевин Розентшайт поставил небезызвестного Джейсона Брауна — американского ветерана вообще без четверных, которого отправили на Олимпиаду в Пекин в обход собственных же правил Skate America. Завершать карьеру Браун не планирует. Зачем, если можно занимать высокие места вообще без прогресса? Турецкий и французский арбитр оценили прокат Малинина также на четвертое место. А судья из Австрии вообще дала шестую оценку.

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ISU уже потерял Трусову и рискует совершить ту же ошибку

Естественно, что для молодого парня такой исход был ударом. «Я для себя понял, что не всегда стоит рисковать, — вынужденно признал после проката Малинин. — Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель — спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад, быть может, весь этот риск того не стоил». Илья говорит, что в межсезонье будет работать над второй оценкой и, скорее всего, в будущем году не будет радовать нас парадом из прыжков ультра-си, а сконцентрируется на «работе с аудиторией». Здорово, конечно, что Малинин хочет повысить свои навыки в скольжении, но неужели это надо делать в ущерб технике? И разве это делается ради зрителя?

Такие исторические прокаты Ильи, как на этом ЧМ, — лучшая реклама фигурного катания, которое, честно скажем, не балует рекордными цифрами просмотров. Особенно проседания видны в США, и Малинин мог стать новым героем для ISU. К тому же агент фигуриста Ари Закарян выдал инсайд, что Илья очень близок к новому рубежу — пятерному прыжку. Теоретически он может подготовить его уже за это лето, по крайней мере, легкое и непринужденное исполнение акселя в четыре с половиной оборота намекает на безграничный потенциал спортсмена. Однако Международному союзу конькобежцев это явно не нужно. Иначе бы он не бездействовал, ведь сейчас шкалы оценок пятерных вовсе не существует. А те баллы, которые дают за четверной аксель, — это смех. Пока Малинин спорит с законами физики на пределе человеческих возможностей, его легко обходит рядовой юниор с заученным четверным лутцом.

Илья попал в «ловушку Трусовой», не даром именно Александру позвали в студию Okko для обсуждения проката мужчин на ЧМ. Наша Русская Ракета была уверена, что пять четверных — это ее важнейший козырь и они гарантируют ей победу на Олимпиаде. Оказалось, что это не так, и от того удара Трусова так и не оправилась. В итоге мы почти потеряли выдающуюся спортсменку, которая могла поставить еще не один рекорд. И в случае с Малининым ISU наступает на те же грабли. Зачем же откровенно демотивировать рекорды тех, кто двигает твой же спорт вперед? Это все равно что федерация легкой атлетики боролась бы с Еленой Исинбаевой или Арманом Дюплантисом с той логикой, что улыбка после прыжка и гибкость тела важнее его высоты.