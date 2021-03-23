В среду в Стокгольме стартует самый престижный турнир в фигурном катании, который украсит противостояние двух наших звездных спортсменок

Анна Щербакова и Александра Трусова, как ни странно, дебютантки чемпионата мира. Несмотря на то что у обеих в мире фигурного катания давно есть серьезный авторитет и огромная популярность. Конечно, мы увидим в Стокгольме и более титулованных спортсменов, но все-таки сражение двух звездных россиянок в женском одиночном катании — самый интересный пункт программы. Во всяком случае, для наших болельщиков. Щербаковой и Трусовой всего за два проката надо успеть очень многое доказать. Ведь уже будущей осенью, с приходом во взрослый спорт нового поколения девушек, расклады радикально поменяются.

У Анны, трехкратной чемпионки России, сейчас, возможно, главный в жизни шанс выиграть большой международный титул. У Александры — возможность доказать, что смена тренера не стала напрасной и что на бесконечный риск на льду она идет не только ради драйва, но и ради побед. Принадлежность девушек к одной сборной не снижает накала, а только усиливает страсти. Все по-взрослому, хотя конкуренткам по 16 лет и они еще школьницы.

Щербаковой и Трусовой совсем не гарантированы первое/второе места. Есть еще Елизавета Туктамышева, Рика Кихира и другие сильные фигуристки. Но это тот случай, когда хедлайнеров чемпионата не интересует ничего, кроме полного и безусловного триумфа.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: даты и расписание соревнований, состав сборной России, участники, где смотреть, путеводитель по ЧМ 2021

Расписание чемпионата мира

24 марта, среда

12.00 Женщины. Короткая программа

19.30 Церемония открытия

20.30 Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.00 Мужчины. Короткая программа

20.30 Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.45 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления

Заявка сборной России

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин