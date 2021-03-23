Самые красивые фигуристки чемпионата мира-2021

С 22 по 28 марта в Стокгольме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию . Сильнейшие фигуристы уже прилетели в Швецию, сдали тесты на коронавирус и готовятся показать свои лучшие номера.

Из-за мировой пандемии болельщики не смогут наслаждаться выступлением своих любимых спорстменов вживую. Давайте же посмотрим какие красотки будут зажигать на льду в этом году.

Елизавета Туктамышева (Россия, одиночное катание)

По праву считается одной из самых ярких фигуристок предстоящего турнира. После золота-2015 россиянка не выступала на чемпионатах мира шесть лет, и теперь вновь возвращается на мировое первенство. Елизавета радует поклонников не только спортивными результатами, но и своими откровенными фотосессиями.

Кайлани Крейн (Австралия, одиночное катание)

Представительница одной из самых необычных стран для зимних видов спорта. Шестикратная чемпионка Австралии, принимала участие в Олимпийских играх-2018, где заняла семнадцатое место. Привлекает внимание поклонников фигурного катания, активно выкладывая яркие фотографии на своей странице.

Ангелина Кучвальская (Польша, одиночное катание)

Пятикратная победительница первенства своей страны. На чемпионате Европы-2016 заняла четвертое место, уступив трем россиянкам — Евгении Медведевой, Елене Радионовой и Анне Погорилой.

Виктория Синицина (Россия, танцы на льду)

Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов подошли к турниру в полной готовности, даже несмотря на то, что фигуристка переболела коронавирусом в тяжелой форме. На чемпионате мира в 2019 году пара стала лишь второй, так что теперь есть шанс улучшить этот результат.

Александра Степанова (Россия, танцы на льду)

Еще одна россиянка, выступающая в танцах. Их дуэт с Иваном Букиным — настоящее воплощение красоты и страсти на льду. На их счету серебро и три бронзы чемпионатов Европы.

Лана Петранович (Хорватия, парное катание)

Харизматичная красотка выступает в паре с Антонио Соуза-Кордейру, который ранее представлял Россию. А тренируется дуэт у олимпийского чемпиона Федора Климова. И пусть на счету пары нет особых успехов в международных соревнованиях, это не мешает любоваться жгучей брюнеткой.

Луна Хендрикс (Бельгия, одиночное катание)

Бельгийская фигуристка трижды побеждала в национальном чемпионате, а на Олимпиаде-2018 заняла 16-е место.

Кирстен Мур-Тауэрс (Канада, парное катание)

В составе сборной Канады фигуристка завоевала серебро Олимпийских игр-2014 в Сочи. Кирстен и Майкл Маринаро являются серебряными призерами чемпионата четырех континентов.

Сара Уртадо (Испания, танцы на льду)

Очаровательная испанка выступает в дуэте с бывшим российским танцором Кириллом Халявиным и тренируется в Москве у Александра Жулина. В прошлом году Сара решилась на крдинальную смену имиджа и сделала себе новую стрижку. С короткими или длинными волосами — а как вам больше нравится?