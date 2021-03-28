Россия взяла почти все золото ЧМ по фигурному катанию. Почему это стало возможно?

Краткое объяснение для тех, кто удивился.

Чемпионат мира по фигурному катанию стал самым успешным для сборной среди всех олимпийских видов спорта. Столько же золота мы брали только во фристайле и сноуборде, но, во-первых, в том числе в неолимпийских дисциплинах, а во-вторых, через две недели состоится своеобразное продолжение чемпионата мира — командный турнир в Осаке. Если Россия возьмет золото и на нем, то выбьет 4 из 5.

Вопрос, который часто слышишь от людей вне этого спорта — как такое стало возможно? Действительно ли наши настолько сильнее и почему? Рассказываем.

Россия единственная сохранила сезон

Главное объяснение успеха — то, что российские фигуристы в отличие от их зарубежных коллег много тренировались и выступали. Наши ребята начали сезон в середине сентября контрольным прокатами, почти все прошли по один — два этапа Кубка России, этап Гран-при в Москве, чемпионат России, Кубок Первого канала, первенство России и финал Кубка страны. Такого мощного календаря не было ни в одной стране мира. Италия проводила собственную серию Гран-при, проводились местные соревнования в Японии и США — но масштаб несравним. Показательны истории о том, что звездная китайская пара Суй/Хань тренировались перед чемпионатом по сути всего два месяца. Лидеры мировых танцев Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон и вовсе не приехали на турнир.

Все это надо учитывать, но это нисколько не умаляет заслуг российской федерации. Правда, многие фигуристы переболели коронавирусом, пневмонией и приехали не в оптимальной форме. Это одна из причин, почему вы видите российский подиум — а все три девушки ошибались в прокатах.

Соперники ослабели

И не только из-за отсутствия сезона. Есть абсолютно объективное наличие кризиса как минимум в двух видах фигурного катания из четырех — тех самых, которые открывали турнир, парах и женском одиночном катании. После двух видов, напомним, у России было 5 медалей из 6 (2-1-2).

Конкуренция в них в последние годы невысока. Парники напрямую говорят о том, что их вид в кризисе. В мире по большому счету только две страны, которые способны биться за медали Олимпиады — Россия и Китай. В Европе эта дисциплина живет по остаточному принципу, в США смены в составе пар и низкий статус вида привел к тому, что американцы остались без третьей квоты на Олимпиаде.

У женщин схожая ситуация — у бельгийки Луны Хендрикс, сотворившей чудо в женском турнире и финишировавшей пятой, не было денег на поездки по турнирам, и их приходилось собирать в интернете. А она должна была стать четвертой, то есть лучшей после россиянок — если бы не американская судья, которая вытащила на эту позицию соотечественницу Карен Чен. Японка Рика Кихира, которую представляли как главную конкурентку наших, приехала в разобранном состоянии и с явными последствиями пубертата.

В России на фигурное катание тратятся солидные государственные деньги, приходят новые спонсоры. В большинстве других стран оно умирает.

Судейство было лояльным

Тоже очень важный фактор. Россиян на удивление судили очень хорошо. Если кто-то будет вам рассказывать про то, как наших девочек обижают и весь мир борется с нашими успехами в фигурном катании, дайте ему или ей ссылку на эту статью.

Мишина/Галлямов стали чемпионами мира без опыта выступлений на нем, такого не было десятилетиями. И обыграли они на пару баллов великих Суй/Хань. Здесь и далее важно подчеркнуть — россияне были в звенящей форме и выступали здорово. Но факт остается фактом: в пограничных ситуациях, когда можно было наших придержать, а других поднять, этого не происходило.

Более того — Александра Трусова благодаря высоким компонентам стала бронзовой медалисткой. Да, соперницы россиянок катали чисто, но менее сложный контент. И тем не менее — ведь и Анна Щербакова не сделала в Стокгольме ни одного элемента ультра-си. А она почти в 30 баллах от Чен и Хендрикс.

Синицина и Кацалапов тоже по делу выиграли золото в танцах. Но были ли 7 баллов разницы от конкурентов и заслужили ли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чьи постановки называют самыми красивыми, четвертого места? Не могли ли они быть выше и ближе?

Во всех судейских бригадах на чемпионате были представители только двух стран — России и США. Конечно, они боролись между собой и их оценки сильно отличались. Но настроение среди «нейтралов» было в пользу России, и здесь не стоит сбрасывать со счетов работу нашей федерации. Можно назвать ее лоббистской, можно просто сказать, что благодаря популяризации фигурного катания в России наш рынок и наши звезды стали важны для ISU. Как в футболе — фолы против Месси и Роналду судятся жестче, чем против других.

Что дальше?

А здесь — самое интересное. Триумф России на предолимпийском чемпионате мира предполагает два сюжета: 1) наметилась тенденция усиления роли России, и она продолжится в Пекине; 2) наши соперники разозлятся и за год придумают контригру.

Чего точно стоит ожидать, так это изменений в парах. В Китае домашнее судейство в пользу страны-хозяйки наверняка перебьет «наше» судейство в фигурном катании, так что нужно будет быть на голову выше соперников, а не на 2 балла.

У женщин меняется все очень быстро, но это только в России. В мире вряд ли появятся солидные конкурентки Щербаковой, Туктамышевой, Трусовой, Косторной, Валиевой, Хромых и Усачевой. Все они будут бороться за попадание на Олимпиаду. Тут не российский подиум можно было устроить, а топ-10. Хотя Кихира, конечно, угрожает работать денно и нощно и взять реванш.

В танцах вернутся французы Пападакис и Сизерон, которые по понятиям этого вида «заслужили» золото. Синицина и Кацалапов, пожалуй, сейчас сильнее них, но у россиян нет четырех титулов чемпионов мира, это первый. Поэтому и там можно ожидать выпадения золота. Можно, но не нужно.

Про мужчин можно сказать просто — если не будет форс-мажора, мы боремся максимум за бронзу. На этом чемпионате эта борьба не увенчалась успехом, более того, появился японец Юма Кагияма, который крышесносными программами выбил со второго места великого Юдзуру Ханю.

Наконец, командник. Два фаворита в нем — Россия и США. Пока расклад явно не в пользу американцев — им надо вернуть себе танцы и подтянуть пары. Но Россия и Канада олимпийские командные турниры уже брали. Здесь вся политика говорит за США.

Впрочем, как мы увидели на этом турнире, на фоне успешных прокатов и грамотных действий наших функционеров и политика может отойти на второй план. Ждем повторения истории через год в Пекине.

Чемпионат мира

Мужчины

1. Нэтан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Юдзуру Ханю (Япония)...

5. Михаил Коляда (Россия)...

8. Евгений Семененко (Россия)

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия)

2. Елизавета Туктамышева (Россия)

3. Александра Трусова (Россия)

Пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)

2. Суй Вэнцзин / Хань Цун (Китай)

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия)

4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия)

Танцы

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

2. Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США)

3. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада)...

5. Александра Степанова / Иван Букин (Россия)

10. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия)