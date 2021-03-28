Незаметные детали работы «Профессора» на чемпионате мира в Стокгольме.

Из тренеров сборной России на чемпионате мира в Швеции одной из самых серьезных представительств было у Алексея Мишина. Опытный петербургский специалист привез с собой в Стокгольм Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко и каждый из них показал близкие к безупречным прокаты, а главное — выполнил поставленные на турнир задачи. Хотя шансов, что все сложится у ребят было немного, поэтому Мишину пришлось играть в тонкого стратега. Хотя почему играть — он всегда им был и остается! Недаром его и прозвали «Профессором.

Обоснованный отказ от общения

Главная проблема в психологическом настрое на крупных турнирах вроде ЧМ — возможная пауза в двое суток между короткой программой и произвольной. Только танцам и парникам повезло — они выступали подряд два дня, а у девушек и мужчин был полноценный день отдыха между стартами. На первый взгляд ничего плохого в возможности восстановиться после первого соревновательного дня нет, но с настроем такой перерыв часто играет злую шутку.

Подробнее об этом рассказывала на YouTube-канале «СЭ» чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. «Часто после промежуточного успеха спортсмен перегорает. Если выступил неудачно, за день отдыха можно забыться, прийти в себя и потом здорово выступить. А вот если откатал хорошо, то ждать произвольную очень трудно. Лучше бы на кураже сразу вышел, тут же откатал, и все. А так начинаешь слишком много думать, появляются ненужные мысли», — рассказывала Бетина.

Каждый из спортсменов Мишина с короткой справился чуть ли не идеально и занимал очень высокие места. Туктамышева была третьей, дебютант Семененко с чистым прокатом 10-ый, Коляда — четвертый. Они уже сделали важный шаг на пути к успеху, но как раз-таки думать о нем и просчитывать расклады на произвольную не следовало. Психологи уверены — в подобной ситуации лучше забыться и максимально отстраниться от размышлений об итогах соревнований, выступая словно с чистого листа. Иначе справиться с волнением будет очень трудно, о чем мы уже подробно писали в контексте разбора неудач Рики Кихиры.

И чтобы обезопасить своих спортсменов от подобной ситуации Мишин пошел на спорный шаг — запретил давать своим фигуристам интервью в микст-зоне после проката короткой. «Все комментарии — после завершения соревнований», — извиняясь, говорили его спортсмены. Подобный ход Алексей Николаевич применяет далеко не в первый раз — отказывались от общения с прессой спортсмены Мишина и на чемпионате России, и на «Гран-при» в Москве. Казалось бы, как спортивный журналист может поддерживать подобные истории? Понятно, что на мою работу это влияет не очень позитивно, но в то же время решение логичное и обоснованное. К тому же «программу минимум» ребята исполняли — выдали по небольшому комментарию в эфире Первого канала, а в случае с Туктамышевой еще и на пресс-конференции.

Туктамышеву сняли с тренировки

Еще более радикальный ход Мишина был на тренировке у женщин перед прокатом произвольной. Атмосфера в женском одиночном была накалена до предела. Туктамышева сделала заявку на медаль по итогам короткой программы, но вот только сможет ли она справиться с эмоциями и чисто исполнить произвольную? Ведь для попадания в тройку ей нужно идеальное исполнение проката. Тем временем на той же тренировке Александра Трусова делает чисто пять четверных прыжков. Рика Кихира козыряет тройным акселем и четверным сальховым. Давление растет. Как же выступит Елизавета? Какой будет контент, справиться ли она с программой?

Многие считают, что делать выводы по итогам тренировок неправильно. Отчасти эти люди правы — между соревнованием и тренировкой очень мало общего, прежде всего в психологическом плане. Но дать оценку физическому состоянию спортсмена и его технике вполне реально. И главное, такую оценку сам себе дает фигурист. В этом большой риск тренировок — удачное или неудачное занятие может сбить настрой и смутить спортсмена. Поэтому, когда зазвучала музыка произвольной для Туктамышевой и она должна была делать свой прогон Мишин... зовет Елизавету к бортику и демонстративно уводит ее с катка.

Все в шоке, что вообще такое случилось? Операторы трансляции в панике стали «примерять» восточные мотивы Туктамышевой японкам и кореянкам, а журналисты размышлять о возможных проблемах со здоровьем. Но все гораздо проще — Мишин не хотел давать лишний повод Туктамышевой сомневаться в себе. А соперникам — пищу для размышлений. Ведь тренеры выбирают контент на соревнованиях не только из расчета возможностей своего подопечного, но и глядя на возможности конкурентов. И зачем выкладывать все карты на стол до старта? В покере побеждает тот, кто сохраняет интригу до конца.

Мишин нашел баланс в прыжковом контенте

Вопрос выбора контента — самый заметный и очевидный для стороннего наблюдателя элемент тренерского менеджмента в фигурном катании. И здесь «Профессор» снова отработал на отлично. Ему удалось выбрать близкий к идеальному баланс между сверхвысокой сложностью элементов и высокой техбазой, и реальностью чистого исполнения проката. Ведь «подушки безопасности» из компонентов у его спортсменов не было и в фаворитах у судей никто из них не числился. Кроме Коляды.

Для начала — Туктамышева. Она перед ЧМ восстановила четверной тулуп, а по некоторой информации исполняла на тренировках и сальхов. В форме она была отличной, о чем говорит внезапный чистый квад на разминке перед короткой программой. Почему бы, казалось, тогда не добавить хотя бы один четверной в произвольной и побороться за победу? Но только Мишин понимал, что прыжок все-таки еще сырой, а Елизавета в этом сезоне восстанавливалась после тяжелой формы коронавируса. И вряд ли стоит испытывать ее 24-летний организм на выносливость. При этом ехать совсем с проходным контентом будет тоже глупо, это отказ от любой борьбы за призы.

Ставку сделали на тройные акселя, которые у Елизаветы уже идут практически безотказно, а также дорогие каскады тройных. Долгое время проблему у Туктамышевой вызывали ойлерные каскады, из-за чего она исполняла прыжки с секвенцией, которая съедает базовую стоимость элементов. К ЧМ она все-таки добавила в прокат комбинацию двойного акселя и тройного сальхова через ойлер, а также вернула каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Михаил Коляда тоже не стал в Стокгольме бездумно рисковать. К турниру восстановили четверной лутц, но, очевидно, элемент еще не накатанный, а при текущей системе судейства рисковать и исполнять нестабильные элементы невыгодно. Ставку делали на качество и чистые прокаты, поэтому в короткой Михаил вышел со скромным каскадом четверной тулуп+тройной тулуп, а в произвольной с двумя тулупами — один в каскаде, второй сольно. Даже четверной сальхов, который Коляда исполнял по ходу сезона добавлять не стали! Было ясно, что за медаль с таким набором Михаил сможет бороться разве что в фантастических снах, но ведь перед Мишиным стояла другая сверхзадача — привезти в России третью олимпийскую лицензию (правда, как затем оказалось, право побороться за эту лицензию). И в контексте этой задачи лишний риск был бы вреден, нужна была стабильность и определенная гарантия высокого результата.

С Евгением Семененко все еще сложнее. Он дебютант, которому даже в России не ставят высоких компонентов. На международной арене его вообще не знают, он даже на юниорский чемпионат мира не ездил и рейтинга у него вообще нет. Поэтому перед Мишиным стоял вопрос как собрать максимально сложную для Евгения заявку, при этом чтобы 17-летний парень не посыпался под грузом ответственности. Тренер решил собрать программы из тройных акселей, четверных тулупа и сальхова. Эти элементы у Семененко получаются неплохо, а при чистых прокатах дают достаточно баллов для борьбы за топ-10. Лутц и риттбергер, которые у Евгения получаются на тренировках благоразумно оставили на будущее. И пусть не без фактора удачи, но Коляда с Семененко заняли необходимые для дополнительной квоты на Игры в Пекине места. А значит, Мишин сделал все правильно.