Что сказали Щербакова, Трусова и Коляда перед возвращением домой

Интервью российских фигуристов в последний день чемпионата мира.

Российские одиночники каждый по-своему герой этого чемпионата. Михаил Коляда и Евгений Семененко вернули России право на третью квоту у мужчин на Олимпиаде (ее надо будет подтвердить осенью на Nebelhorn Trophy), женщины заняли весь пьедестал. Возвращается в Шереметьево сборная России в ночь с воскресенья на понедельник. Перед показательными выступлениями и отъездом некоторые из них согласились подвести итоги вместе с журналистами.

Щербакова поменяла программу по ходу проката

Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала в беседе, что отказалась от второго четверного в прокате ради надежности сразу после ошибки на первом. Кто знает, может быть, и это повлияло на сдержанность Этери Тутберидзе после победы.

— Это не было известно заранее, все менялось. На тренировках пробовала вариант с разными квадами — лутцем и флипом. Перед произвольной программой подошла к тренерам с предложением откатать с двумя флипами, убрав лутц.

По ощущениям понимала, что так будет лучше. Они, посмотрев на тренировку, согласились со мной. И планировался вариант с двумя четверными флипами.

А во время выступления был мой экспромт. В тот момент поняла, что сейчас так будет лучше. Заранее я проговаривала себе вариант, что, если падаю с первого, то иду на второй, но во время проката поняла, что правильнее и надежнее будет выступить с тройным вместо четверного.

— Это понимание возникло после ошибок соперниц?

— Если говорить про два разных четверных, даже падение с них отнимает меньше баллов. Здесь математический вопрос. Когда два флипа стоят в прокате, то при падении с обоих я теряю каскад. Стоимость уходит в минус. Решила лучше не прыгать квады, чем падать с двух флипов.

Кроме того, Щербакова сказала, что собирается приехать в Японию на чемпионат мира среди сборных.

— Какие ближайшие планы, собираетесь ли принять участие в командном чемпионате мира?

— Да, я приму в нем участие. Это очень радостно для меня. Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это все и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я все равно буду там выкладываться по максимуму и постараюсь показать все, на что способна.

Стараюсь не читать лишнего перед соревнованиями

Были затронуты и более глобальные темы.

— Расскажите о вашем первом воспоминании о фигурном катании.

— Воспоминание будет довольно странное, потому что я от многих слышала, что первое воспоминание — как они вышли на лед и сразу побежали. Первое, что было у меня, — вышла, и тренер мне сказал: «Ну, давай попробуем, держась за бортик». Мои мысли в этот момент: «Зачем мне держаться за бортик, я сейчас и так справлюсь». Но я сразу грохнулась на лед. Стою и думаю, что же не получается, но пробую еще раз. Не получается. И еще раз на лед. Где-то с третьего раза поняла, что не так все легко, как мне казалось со стороны.

— Вы невероятно стабильная фигуристка. Какое внимание уделяете психологической подготовке перед выступлениями? И следите ли вы за публичными дискуссиями в прессе до и после выступлений?

— Я правда уделяю этому много внимания. Мне важно правильно настроиться на соревнования. Невозможное сделать невозможно, а можно откатать наилучшее из того, что ты можешь на данный момент. Мне важно не расплескиваться и показать все самое лучшее, что я могу. Я очень рада, когда мне это удается.

А так стараюсь не читать лишнего перед соревнованиями, но все равно слежу за новостями. Не могу полностью себе отказать. Иногда что-то вижу, но умею абстрагироваться, чтобы это никак не влияло.

— Как много у вас свободного времени? И что делает вас счастливой вне тренировок?

— У меня не так много свободного времени, потому что я даже важные дела не всегда успеваю делать. Но это не всегда из-за отсутствия времени, иногда просто эмоционально устаю после тренировок. Иногда вечером хочется прийти и не заняться чем-то новым и интересным, а просто лечь и отдохнуть.

Много свободного времени занимает учеба, потому что я не успеваю ходить в школу, приходится наверстывать в перерывах, учиться, выполнять задания и отправлять их учителям. Если совсем свободное время, это обычно выходной. Его стараюсь проводить с семьей, с домашними животными, в спокойной атмосфере, чтобы полностью отдохнуть.

Трусова рассказала о проблемах из-за отсутствия мамы

Бронзовый призер чемпионата была менее словоохотлива, но приоткрыла некоторые моменты в выборе программе и рассказала о том, что на этом чемпионате ей было непросто без родителей.

— Для вас это был первый чемпионат мира. С какими мыслями вы полетите домой, что он оставил у вас в сердце?

— Я очень рада, что его провели, мы очень его ждали. Любое соревнование очень важно, это большой опыт. Буду стараться улучшаться, исправлять свои ошибки. Попросила, чтобы после прилета домой меня встретили родители, чтоб они привезли Лану (одна из собак Александры. — Прим. «СЭ»).

— Вы впервые на таких соревнованиях без мамы, собаки. Пришлось повзрослеть?

— Да, была проблема, что без мамы, без Тины. Заплеталась, например, на соревнования впервые сама. Раньше умела, но как-то не доводилось. Повзрослела или нет — не знаю. Но больше я никуда без мамы не поеду! (Смеется.)

— Вы поклонница Нэйтана Чена. Как вам его пять четверных в произвольной программе?

— Да... Вживую это намного круче, чем по телевизору! Мне понравилось. Не знаю, как он так может. Надеюсь, у меня тоже получится. На тренировках перед показательными выступлениями делали параллельный лутц.

— Пять четверных — для вас это реально?

— Надеюсь, да.

— С каким набором?

— Таким же, как сейчас.

— После вашего перехода к Евгению Плющенко что изменилось в жизни, тренировках?

— Очень много поменялось. Разные задания, какие-то новые, которые я раньше не делала. Очень интересно на тренировках, в целом подход разный. Ну и мне интересно пробовать новое и улучшаться.

— Как принималось решение о том, что будете прыгать пять четверных? Чье было больше решение — вас или Евгения Викторовича?

— Конечно, и мое, я это решила сразу после последних соревнований, когда стало понятно, что еду на «мир». Решила, что буду так готовиться, потому что на прошлый чемпионат готовила тот же контент.

— Считаете ли вы несправедливым, что девушки не могут прыгать четверные в короткой программе?

— Однозначно. В принципе в своей нынешней форме я везде могу добавить по обороту, в каждый прыжок в короткой.

— У вас есть идеи об олимпийских программах?

— Нет, пока не думали. Сейчас все мысли о чемпионате мира были, так что пока не знаю.

— Вы любите давать интервью, популярность? Может быть, читаете, что пишут о вас в прессе?

— Я не очень люблю интервью, это все знают. Но с каждым годом мне становится проще. Популярность мне нравится. Прессу — нет, не читаю.

Коляда снова немногословен и доволен

А вот лучший одиночник России Михаил Коляда, занявший пятое место, по привычке отвечал коротко и не всегда ясно, часто ссылаясь на своего тренера Алексея Мишина.

— Как оцените свое выступление?

— Задачу-минимум я выполнил, не все получилось идеально, есть стимул работать дальше. После того как я пропустил сезон, вернуться и занять пятое место — это хороший результат.

— Произвольную программу к Олимпиаде будете менять?

— Посмотрим, что скажет тренер. Но переплюнуть такую программу будет очень непросто. Будем с Алексеем Николаевичем пытаться, но пока не думали об этом.

— Что случилось с акселем в произвольной программе?

— Я знаю свою ошибку.

— Но говорить не будете?

— Нет.

— Были удивлены пятью четверными Чена?

— Это было ожидаемо. Если посмотреть статистику выступлений Нэйтана, то все хорошо. Мой набор на следующий цикл — вопрос к моему тренеру.

— У вас набор из двух четверных в произвольной программе. Планируете ли усложнять? Были разговоры про сальхов, лутц.

— Как скажет Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «СЭ»).

— Но вы этими прыжками сейчас владеете?

— Это вопрос к тренеру.

— Какие планы на остаток сезона?

— О планах обычно не говорю.

— А на командный чемпионат мира поехали бы?

— Поехал бы, конечно. Мне вообще нравится Япония.

— Какое первое желание после возвращения?

— Побыть дома с семьей.

Теперь единственный оставшийся международный турнир в календаре — командный чемпионат мира в Японии 15-18 апреля.