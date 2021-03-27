У мужчин-одиночников с пятью чистыми четверными выиграл американец Нейтан Чен, а двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю впервые с 2014-го остался вне топ-2.

Чемпионат мира. Мужчины

1. Нейтан Чен (США) — 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18

4. Шома Уно (Япония) — 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04

6. Киган Мессинг (Канада) — 270, 26

7. Джейсон Браун (США) — 262,16

8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45

После вчерашнего пьедестала в женском одиночном катании стало возможным поверить во все — даже в то, что Михаил Коляда и дебютант чемпионатов мира Евгений Семененко все-таки смогут привезти три квоты на Олимпийские игры. После короткой программы промежуточной России не хватало всего чуть-чуть: Коляда был четвертым, а Семененко — десятым, что в сумме давало 14. Необходимо же было 13 или меньше.

Перед Евгением располагались очень компонентные фигуристы — француз Кевин Эймоз, американец Джейсон Браун, кореец Джунхван Ча. И это только те, кто был с фигуристом из группы Алексея Мишина в одной разминке, — первая шестерка вообще без вопросов имеет больший вес в международном фигурном катании. Коляда же всего одну сотую выигрывал у канадца Кигана Мессинга. Можно сказать, что они делили четвертое и пятое места — такова плотность в мужском одиночном катании.

Чистый дебют Семененко

Интересный факт: мужчины-дебютанты из России, как правило, выступают на чемпионатах мира удачно. Тот же Коляда с ходу стал четвертым, Андрей Лазукин — десятым, а Дмитрий Алиев — седьмым. Чем Семененко хуже? Но его ставили вне десятки лучших и вообще не хотели отправлять на чемпионат мира — по крайней мере, так считали многие болельщики.

А Женя не подвел. Впервые в сезоне исполнил две программы чисто (да, в короткой было чуть хуже, но без грубых ошибок). В произвольной — всего два квада, зато на плюсы. Семененко, конечно, в сезоне пробовал сделать и четверной риттбергер, но зачем рисковать прямо сейчас, если это может развалить всю программу? Женя в микст-зоне после проката сказал то же самое — квад тренируем, но не в последние несколько дней, нужна большая подготовка.

В итоге-то Женя продвинулся на пару строчек вперед. Медалей от него никто и не ждал, но восьмое место — очень неплохо для дебюта. К произвольной у фигуриста чуть подросли компоненты и надбавки за элементы. В общем, Семененко сделал все, что мог. И, возможно, чуть больше.

Выиграть у остальных — разве что у Брауна, но он попытался сделать квад (для него это редкость) и обошел Женю за счет короткой. Шома Уно и Киган Мессинг выдали лучшие прокаты за последнее время, практически чистые — Киган даже зашел на тройной аксель последним элементом и слегка подвалил его, но попытка зачтена.

Коляда — не без ошибок, но с тремя квотами

Коляде было сложно — все помнят его постоянные срывы: «бабочки» и падения. Честно, сегодня тоже не обошлось без этого, но не было самого неприятного. Речь, конечно, о «бабочках», когда спортсмен срывает прыжок и не делает нужного количества оборотов. Сегодня Миша стоял до конца, упал на акселе, коснулся рукой на сальхове, у него есть проблема с ребром на флипе, не было четверного сальхова. Но это мелочи — даже такой прокат позволил трехкратному чемпиону России занять пятое место и вместе с дебютантом Семененко вернуть стране три квоты.

Дальше были: гениальный в техническом плане Нейтан Чен, откатавшийся с пятью четверными и набравший за прыжки и вращения с дорожкой больше, чем некоторые за произвольную; дебютант чемпионатов мира японец Юма Кагияма, который слегка ошибся на двух прыжках, но в целом блестяще откатавшийся; и, наконец, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. О нем даже не хочется говорить лишних слов, хотя ошибок у японца было много — впервые с 2014 года Ханю опустился ниже второго места на чемпионатах мира и стал третьим среди японцев в произвольной программе.

Как сложится в следующем сезоне, на Олимпийских играх, чемпионатах России и мира, остается только гадать. Сможет ли Юдзуру взять третье золото на Олимпиаде? Или оно наконец уйдет Нейтану Чену? Станет ли Юма Кагияма еще одним гениальным японском одиночником? Добавит ли Коляда четверных прыжков и начнет ли бороться за медали на мире? Наконец, насколько хорошо будет выступать дальше Евгений Семененко?

Это все будет известно только потом. Сейчас можно восторгаться прокатом Чена, переживать за Ханю, удивляться Кагияме, радоваться за Семененко и растворяться в музыке вместе с Колядой. А еще — праздновать возвращение трех квот на Олимпийские игры в Пекине.