Эмоции известного комментатора во время чемпионата мира.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46

3. Александра Трусова (Россия) — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Чемпионат мира-2021 в шведском Стокгольме подходит к своему логичному завершению. Первые два вида, где уже разыграли медали, — парное катание и женское одиночное — завершились невероятным успехом сборной России, которая представлена на турнире из-за ограничений WADA командой Федерации фигурного катания на коньках России. У наших спортсменов пять медалей из максимально возможных шести. Но, по мнению комментатора канала Eurosport Андрея Журанкова, как минимум одна медаль вызывает вопросы — эксперт не согласен с итоговой позицией двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, о чем он рассказал в прямом эфире YouTube-канала «СЭ».

В Европе на Eurosport не показали сильнейшую разминку у женщин

— Я всю ночь почти не спал, и даже когда спал, внутри себя проговаривал определенные внутренние эмоции после прокатов. Вот почему мы не сказали в эфире, что весь подиум наш? Меня об этом потом много спрашивали. А потому, что лично для меня он совсем не должен быть таким. Надо, например, понимать, что оценка Трусовой за компоненты должна быть где-то на 10-15 баллов меньше, тогда более-менее реальную картину получите. И что у нас тогда набирается? Это где-то шестое место.

В случае с Трусовой вот что самое главное: мы же не просто так говорим ей на протяжении двух последних лет, как можем, намекаем Саше, подсказываем ей работать над презентацией. Говорим, что не так, но вот только Саша нас не слышит. И здесь уже должна работать система фигурного катания. Вы же просто берете и гробите наш вид спорта. Это уже не фигурное катание, а фигурное прыгание. Вот какое у меня к этому отношение.

— Вы сказали, что не спали почти всю ночь. А вообще вы спите в эти дни? На вас же все виды, практически все разминки — с утра до вечера. Сумасшедшая загрузка.

— Ничего страшного, я отосплюсь после завершения чемпионата мира. Я очень долго ждал этого момента, можно и потерпеть. Мне не хватало комментаторской работы. У нас же в индустрии вообще никак не применяется антимонопольное законодательство, и мы два года жили полностью вне конкурентного поля. Поэтому сейчас я могу и не поспать. Сложнее на самом деле даже не мне, а Алексею Тихонову, который встает еще в пять утра и везет на тренировку своих детей.

— А какие у канала дальше планы по показу фигурного катания?

— У нас есть идеи по поводу чемпионата мира. После того как Eurosport выкупил Discovery, у канала немного сменилась внутренняя политика. Теперь каждая страна может формировать свою программу соревнований. К примеру, насколько я понимаю, сильнейшие разминки у девушек до Европы не дошли, там их не видели. Трансляции фигурного катания сменились велосипедными гонками, это было связано с нашими контрактными обязательствами, рекламой и техническими возможностями. Для России же мы включили фигурное катание на второй Eurosport, перекинули трансляцию и показали соревнования полностью.

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Щербакова продолжает болеть — на чемпионате мира у нее была температура

— На турнире было уже много интересных сюжетов. Какой из них вызвал у вас наиболее яркие эмоции?

— Для меня главные эмоции — пожалуй, слезы Лизы Туктамышевой, которая в свои 24 года, после стольких неудачных сезонов, когда все вокруг ей кричали: «Лиза, заканчивай!», наградили совершенно шаблонно титулом «Императрицы» и отправляли на пенсию, отобралась вопреки всему и выиграла медаль. При этом она ничего никому не говорит, ни с кем не спорит, делает только то, что делает. И тут она плачет из-за того, что на пьедестале... Я вообще не припоминаю, чтобы она когда-либо плакала. Это для меня было счастье. Лиза, все, ты одна из самых грандиозных фигуристок поколения!

— А как вам победа Анны Щербаковой? Есть мнение, что прокат не был похож на победный.

— Начнем с того, что мы все понимаем, за счет чего Аня Щербакова набирает намного больше плюсов в некоторых моментах, чем та же Лиза. И тут я думаю, что и у девчонок нет никаких вопросов по их местам, все со всеми согласны. Вопросы есть дальше по распределению мест, к примеру, четвертая, как по мне, должна быть не американка Карен Чен, а Луна Хендрикс. Бельгийская фигуристка с такой программой и таким взглядом, таким платьем выдала совершенно нереальный прокат! Это нечто невероятное, лет пять назад с таким выступлением она бы точно стала чемпионкой мира.

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— Вы же видели, как Щербакова еле дышала после проката? То есть Анну до сих пор мучает пневмония?

— Это факт. Мой коллега по комментариям на Eurosport Алексей Тихонов видел на льду «Хрустального», как Щербакова тренировалась и какой это был... Нет, не ужас, но тяжесть невероятная. Аня продолжает болеть, и как они решают эти проблемы со здоровьем, мне совершенно непонятно. Вновь у нее на ЧМ была температура, опять же вы сами все видели, как она дышала после произвольной, да человек говорить не мог! Просто про это не хотели говорить, чтобы их не обвиняли в каком-то опять пиаре, как на ЧР в Челябинске. Но самый величайший для меня момент — это когда она увидела второе место и была согласна с возможным поражением, что она вторая. То есть меня восхитило это внутреннее ощущение человека, который понимает и совершенно правильно оценивает себя и свои прокаты. Это очень дорогого стоит.

— Получается, победа в парном катании вас не так зацепила?

— Она далась нам намного спокойнее. Мишина и Галлямов у нас дебютанты, они собрали отличную программу, откатали ее идеально на эмоциях с посылом — ну давайте, сможет кто лучше нас откатать, лучше программу собрать? Не смогли, были ошибки. Прокаты других ребят немного эмоции подпортили. А в женском одиночном была такая борьба... Но вот этот подъем с 12-го места на третье — это скорее вопрос к судейской системе, которая ставит компоненты, вообще не смотря на лед.

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Косторной не нужно было никуда идти — она была первым номером группы

— В тройке Щербакова — Трусова — Косторная победила Анна. Получается, выигрывает стабильность? Другим девушкам не нужно было уходить от Этери Тутберидзе?

— Каждый выбирает свой путь сам. Кто-то умом, кто-то другими соображениями. Туктамышева ведь не уходит от Мишина, что бы ни случилось. Косторная, на мой взгляд, совершила самую большую ошибку и сама себя выгнала из претендентов на высокие места. Конечно же, я про первый летний переход. Ей не нужно было никуда переходить. Ты первый номер группы, у тебя шикарный стабильнейший аксель, которым ты вынесла всех соперников с четверными. Невероятное скольжение, дуги, ребра, просто смотришь на ее дорожку, и дух захватывает. Такой характер, такое понимание музыки, образа. И она берет и все это гробит. Говорит — давайте я пойду туда. Ну, хочешь — давай, вперед, сходи. Сходила, хорошо, вернулась.

— Возможны ли теперь такие изменения в группе Тамары Москвиной? Ведь после развязки в парном катании там атмосфера не менее напряженная, чем в «Самбо-70».

— Я очень надеюсь, что Сашу с Димой голова не подведет, не должна подвести. В этом плане я верю в ребят, они очень толковые, правильные. Да, были эмоции, меня удивило, конечно, что Бойкова высказала что думала Москвиной, а не Дмитрий. Но на самом деле для них, может, и здорово, что они сейчас не выиграли. Потому что есть мнение, будто иначе не факт, что мы бы сохранили боеспособной эту пару, обе пары. А так развязка для всех поучительная.

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Не вижу смысла сравнивать чемпионат мира и чемпионат России

— Кстати, вы заметили, что судьи, по крайней мере, не мешают сборной России? Судейство по отношению к нашим спортсменам очень лояльное.

— Судейство, как мне кажется, в таком контексте оценивать не совсем правильно. А что они делают в нашу пользу? В том же парном катании — да, они позволили победить Мишиной и Галлямову, но вот если бы китайская парница из двух прыжков хотя бы один сделала чисто, то им бы поставили баллы для победы. Странное судейство — это когда ты плохо катаешься, а тебе много ставят. Наши же хорошо катаются и получают совершенно заслуженно высокие оценки, побеждают. Что не так? А то, что наших не засуживают, — ну, знаете, и слава Богу.

Мне кажется, судьи теперь считаются с нашим авторитетом, поэтому и такое судейское отношение к нам и такие компоненты у той же Трусовой... Но ведь это не совсем правильно. Я когда увидел танго латвийца Дениса Васильевса в короткой программе и его компоненты? Ну на мой взгляд судьи либо ничего не понимают в фигурном катании или понимают что-то не так. На самом деле даже совсем не важно, что у них в голове, потому что оценки они ставят не исходя из проката, а часто только потому, что вот этот человек должен быть примерно вот здесь. И так собирают оценки.

— Верна мысль, что чемпионат России в этом плане даже более конкурентный турнир, чем чемпионат мира?

— По этому турниру точно да, конкуренция у нас внутри страны намного выше. Но я совершенно не вижу смысла их сравнивать между собой, это разные вещи. То же самое, что я не вижу смысла сравнивать оценки на этом турнире с другими соревнованиями. Так делать нельзя, поскольку здесь одна судейская бригада, а там другая. Здесь такой чемпионат, там другой, это совершенно разная история.

Кто вам сказал, что российские спортсмены заболели на соревнованиях?

— Вы согласитесь с такой позицией — федерация фигурного катания России рискнула здоровьем своих спортсменов, организуя множество соревнований по ходу сезона со зрителями, но риск оправдался? Многие переболели по ходу сезона, образовался коллективный иммунитет, к ЧМ подъехали в хорошей форме и победили.

— Нет, я против таких формулировок, что наша федерация будто пожертвовала ради соревнований здоровьем своих спортсменов. Потому что наша федерация действовала точно в рамках закона. Иначе и сейчас на чемпионат мира ездить не нужно было бы, ведь у нас тут третья волна на подходе, вот если бы у нас был жесткий локдаун, и федерация была ровно в тех же рамках, что и вся страна. При этом федерация соблюдала, по крайней мере старалась соблюдать все карантины, контролировала тесты спортсменов.

Понятно, что была у нас жесткая ситуация, люди болели, но кто вообще вам сказал, что ребята именно на соревнованиях заболели? Я вот 30 января сам заболел и кто поймет, кто мне скажет, где я заболел вообще, на работе или где-то в магазине подхватил «корону». Поэтому я бы не стал говорить, что федерация как-то пожертвовала своим здоровьем ради чемпионата мира. Начнем с того, что мы не знали будет ли вообще чемпионат мира. Еще в декабре все были уверены, что его не буде, поскольку ISU настолько неповоротливая организация, они не могли с одного бока на бок перевернуться. Так что надо наша федерация пыталась как могла сохранить нормальный сезон для фигуристов и возможность выигрывать в том числе и какие-то призовые.