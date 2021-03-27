Щербакова не ожидала победы, Туктамышева довольна судейством, Трусова остается у Плющенко. Что сказали наши фигуристки

Главные цитаты трех призерок чемпионата мира после завершения соревнований одиночниц.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева — 220,46

3. Александра Трусова — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Русский подиум — чудесный исход второго дня чемпионата мира по фигурному катанию. Пока пять из шести медалей турнира — у сборной FSR. Чайковский над Стокгольмом гремит, в общем. И тем приятнее было общаться на пресс-конференции и в микст-зоне с нашими девчонками на русском языке, который все ближе к статусу первого и обязательного для всех в мировом фигурном катании.

Туктамышева доверилась Мишину

— После такого сложного года что для вас значит, что вы на пьедестале предолимпийского чемпионата мира? Давление, мотивацию?

Щербакова: — Чемпионат мира — очень важное соревнование само по себе, не связанное с Олимпиадой, это важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Но это никак не должно отразиться на следующем сезоне. А сейчас я просто очень рада.

Туктамышева: — Этот год был непростым для всех нас. Серебро на чемпионате мира дает мне только мотивацию, конечно. Мотивацию провести весь следующий сезон успешно и отобраться на Олимпиаду. Я безумно рада, что именно в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать серебряную медаль.

Трусова: — Я в принципе рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Был очень сложный год. Я очень рада, что вообще состоялся этот чемпионат мира. Потому что в прошлом году все ждали чемпионат мира, но его отменили.

— Анна, вы сделали себе победой такой подарок на воскресный день рождения?

Щербакова: — Это лучший подарок на день рождения. До этого момента я эти два события не связывала, чтобы не заставлять себя, не говорить, что я обязана. Но теперь понимаю, что это лучшее, что я могла для себя сделать.

— Вы принимаете участие в выборе музыки для программ и ваша личность на льду соответствует личности вне его?

Щербакова: — У нас всегда приветствуется, чтобы мы выбирали музыку, потому что тренеры должны понимать, что нам нравится. Они тоже приносят свои варианты. Программы для этого сезона мне приносили и спрашивали, как я чувствую эту музыку. Лично мне мои программы очень подходят, как мне кажется. И показывают меня с разных сторон.

Туктамышева: — В моем случае это стопроцентно должно быть согласовано со мной. Если музыка нравится, она должна соответствовать внутреннему миру. У тебя сразу появляется образ в голове, платье. Это очень для меня важно, ведь когда я слушаю и кайфую, то судьи это видят. Поэтому мы очень долго иногда ищем музыку, чтобы всем понравилось — мне, тренеру, хореографу. Бывает так, что я не понимаю музыку, редко. Но Алексей Николаевич говорит — это круто, то, что нам надо и что мы ищем. Я ему доверяю. Так было с этой произвольной программой. И я теперь в полном восторге.

Трусова: — Я тоже обычно участвую в выборе музыки, а в выборе элементов — всегда. (улыбается) Насчет движений — ставят тренеры, я редко выбираю. Насчет соответствует или нет — короткая программа все-таки не подходит моему образу в жизни, но я сама стараюсь максимально соответствовать этой музыке.

Щербакова: Я не ожидала такого исхода

— Праздновали ли вы втроем русский подиум, может быть, завтра?

Щербакова: — Друг друга мы уже поздравили, думаю, для всех были тяжелые соревнования, тут мы друг друга понимаем. Завтра у нас обширная программа — позавтракать... (все смеются) И можно посмотреть мальчиков. Мы безумно довольны расписанием, что мы заканчиваем не в последний день и можно наконец-то пойти спокойно посмотреть мальчиков и танцоров и поболеть за них. Это главное.

— Как вам судейство на этом турнире? Казалось, Россию из-за доминирования должны сдерживать, а оценки в итоге хорошие.

Щербакова: — По поводу баллов — мне важен мой прокат, и после проката важно место. Я могу рассуждать о прокате — я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать. И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода.

— Что думаете о четверных в контексте этого чемпионата мира и Олимпиады?

Щербакова: — Я хотела приехать на чемпионат мира с максимальным контентом, как на турниры в прошлом году. В какой-то момент оказалось, что с тремя четверными я не смогу откатать — хотелось все бросить, опустить руки. Но потом я поняла, что надо отбросить максимализм и приложить все усилия в данных условиях. Четверной у меня, к сожалению, не получился, но в следующем году я буду со своим максимально возможным контентом, буду работать на это. Четверные, конечно, на Олимпиаде понадобятся. Конкуренция очень высокая.

Туктамышева: — За это межсезонье девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально. Так что, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как у мужчин. И количество, и качество важно.

Трусова: — Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше... посмотрим.

Трусова остается у Плющенко

Трусова после выступления в микст-зоне заявила, что собирается остаться в олимпийский сезон у Плющенко:

— Буду ли я в олимпийском сезоне работать с Плющенко? Я сейчас не собираюсь ничего менять, меня все устраивает, — ответила Трусова на вопрос корреспондента «СЭ». — Никаких слухов об этом не знаю. Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы.

Туктамышева положительно оценила судейство:

— После ошибки на флипе я испугалась, что она будет стоить медали, потому что выступление Саши я не видела. Но, конечно, я очень рада. Не удивилась ли баллам? Могу сказать, что на этом чемпионате действительно мне поставили хорошие баллы, мне понравилось, как судили. По крайней мере, меня точно.

— Ожидали, что расплачетесь?

— Я не думала об этом. Я достаточно спокойной выходила со льда. Обычно я не эмоциональный человек, но тут не смогла сдержаться.