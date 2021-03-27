Русский хет-трик в фигурном катании. Мы ждали его 28 лет

Наши фигуристы в последний раз занимали весь пьедестал чемпионата мира еще в начале 1990-х.

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три первых места в соревнованиях женщин на чемпионате мира в Стокгольме. Победа воспитанницы Этери Тутберидзе стала восьмой для российских девушек на мировых первенствах. Ранее по два золота завоевали Ирина Слуцкая и Евгения Медведева, по одному — Мария Бутырская, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. При этом с шести последних турниров женская сборная России привезла пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды, позволив подняться на высшую ступень лишь канадце Кэйстлин Осмонд в 2018 году.

Победы российских фигуристок на чемпионатах мира:

Год Город Чемпионка Другие медали 1999 Хельсинки Мария Бутырская Юлия Солдатова (бронза) 2002 Нагано Ирина Слуцкая - 2005 Москва Ирина Слуцкая - 2015 Шанхай Елизавета Туктамышева Елена Радионова (бронза) 2016 Бостон Евгения Медведева Анна Погорилая (бронза) 2017 Хельсинки Евгения Медведева - 2019 Саитама Алина Загитова Евгения Медведева (бронза) 2021 Стокгольм Анна Щербакова Елизавета Туктамышева (серебро), Александра Трусова (бронза)

Российские девушки оформили 16-й медальный хет-трик в истории чемпионатов, став при этом второй женской тройкой в почетной компании. Ранее только американская супертройка Ямагучи-Хардинг-Кэрриган в 1991 году занимала все три ступени пьедестала почета. Шесть раз представитель одной страны доминировали у мужчин, пять раз — в танцах, трижды — среди пар. Последний полный пьедестал чемпионата мира случился в 1993 году, когда танцевальные пары из России Майя Усова/Александр Жулин, Оксана Грищук/Евгений Платов и Анжелика Крылова/Владимир Федоров не оставили соперникам никаких шансов.

Все полные пьедесталы в истории чемпионатов мира:

Год Город Разряд Страны Призеры 1925 Вена Мужчины Австрия Бекль, Кахлер, Прайссеккер 1927 Давос Мужчины Австрия Бекль, Прайссеккер, Шефер 1928 Берлин Мужчины Австрия Бекль, Шефер, Дистлер 1939 Будапешт Пары Германия Гербер/Байер, И.Паузин/Э.Паузин, Кох/Новак 1952 Париж Мужчины США Баттон, Грогэн, Х.Дженкинс 1955 Вена Мужчины США Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс 1955 Вена Танцы Великобритания Вествуд/Демми, Вейт/Томас, Рэдфорд/Локвуд 1956 Гармиш-Партенкирхен Мужчины США Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс Танцы Великобритания Вейт/Томас, Маркхам/Джонс, Томпсон/Ригби 1968 Женева Танцы Великобритания Таулер/Форд, Саддик/Кэннон, Соубридж/Лэйн 1969 Колорадо-Спрингс Пары СССР Роднина/Уланов, Москвина/Мишин, Белоусова/Протопопов 1988 Будапешт Пары СССР Валова/Васильев, Гордеева/Гриньков, Селезнева/Макаров 1991 Мюнхен Женщины США Ямагучи, Хардинг, Кэрриган 1992 Окленд Танцы СНГ Климова/Пономаренко, Усова/Жулин, Грищук/Платов 1993 Прага Танцы Россия Усова/Жулин, Грищук/Платов, Крылова/Федоров 2021 Стокгольм Женщины Россия Щербакова, Туктамышева, Трусова

Благодаря отличному результату в произвольной программе Александра Трусова разменяла 12-е место по итогам короткой программы на бронзу. Россиянка совершила самый впечатляющий рывок в истории чемпионатов мира, побив рекорд российской пары Волосожар/Траньков и японки Вакабы Хигучи, которым удавалось пробиться в призы (причем оба раза на второе место), отыграв по шесть позиций.

Самые выдающиеся прорывы в призеры на чемпионатах мира с 2007 года: