Русский хет-трик в фигурном катании. Мы ждали его 28 лет
Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три первых места в соревнованиях женщин на чемпионате мира в Стокгольме. Победа воспитанницы Этери Тутберидзе стала восьмой для российских девушек на мировых первенствах. Ранее по два золота завоевали Ирина Слуцкая и Евгения Медведева, по одному — Мария Бутырская, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. При этом с шести последних турниров женская сборная России привезла пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды, позволив подняться на высшую ступень лишь канадце Кэйстлин Осмонд в 2018 году.
Победы российских фигуристок на чемпионатах мира:
|
Год
|
Город
|
Чемпионка
|
Другие медали
|
1999
|
Хельсинки
|
Мария Бутырская
|
Юлия Солдатова (бронза)
|
2002
|
Нагано
|
Ирина Слуцкая
|
-
|
2005
|
Москва
|
Ирина Слуцкая
|
-
|
2015
|
Шанхай
|
Елизавета Туктамышева
|
Елена Радионова (бронза)
|
2016
|
Бостон
|
Евгения Медведева
|
Анна Погорилая (бронза)
|
2017
|
Хельсинки
|
Евгения Медведева
|
-
|
2019
|
Саитама
|
Алина Загитова
|
Евгения Медведева (бронза)
|
2021
|
Стокгольм
|
Анна Щербакова
|
Елизавета Туктамышева (серебро), Александра Трусова (бронза)
Российские девушки оформили 16-й медальный хет-трик в истории чемпионатов, став при этом второй женской тройкой в почетной компании. Ранее только американская супертройка Ямагучи-Хардинг-Кэрриган в 1991 году занимала все три ступени пьедестала почета. Шесть раз представитель одной страны доминировали у мужчин, пять раз — в танцах, трижды — среди пар. Последний полный пьедестал чемпионата мира случился в 1993 году, когда танцевальные пары из России Майя Усова/Александр Жулин, Оксана Грищук/Евгений Платов и Анжелика Крылова/Владимир Федоров не оставили соперникам никаких шансов.
Все полные пьедесталы в истории чемпионатов мира:
|
Год
|
Город
|
Разряд
|
Страны
|
Призеры
|
1925
|
Вена
|
Мужчины
|
Австрия
|
Бекль, Кахлер, Прайссеккер
|
1927
|
Давос
|
Мужчины
|
Австрия
|
Бекль, Прайссеккер, Шефер
|
1928
|
Берлин
|
Мужчины
|
Австрия
|
Бекль, Шефер, Дистлер
|
1939
|
Будапешт
|
Пары
|
Германия
|
Гербер/Байер, И.Паузин/Э.Паузин, Кох/Новак
|
1952
|
Париж
|
Мужчины
|
США
|
Баттон, Грогэн, Х.Дженкинс
|
1955
|
Вена
|
Мужчины
|
США
|
Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс
|
1955
|
Вена
|
Танцы
|
Великобритания
|
Вествуд/Демми, Вейт/Томас, Рэдфорд/Локвуд
|
1956
|
Гармиш-Партенкирхен
|
Мужчины
|
США
|
Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс
|
|
|
Танцы
|
Великобритания
|
Вейт/Томас, Маркхам/Джонс, Томпсон/Ригби
|
1968
|
Женева
|
Танцы
|
Великобритания
|
Таулер/Форд, Саддик/Кэннон, Соубридж/Лэйн
|
1969
|
Колорадо-Спрингс
|
Пары
|
СССР
|
Роднина/Уланов, Москвина/Мишин, Белоусова/Протопопов
|
1988
|
Будапешт
|
Пары
|
СССР
|
Валова/Васильев, Гордеева/Гриньков, Селезнева/Макаров
|
1991
|
Мюнхен
|
Женщины
|
США
|
Ямагучи, Хардинг, Кэрриган
|
1992
|
Окленд
|
Танцы
|
СНГ
|
Климова/Пономаренко, Усова/Жулин, Грищук/Платов
|
1993
|
Прага
|
Танцы
|
Россия
|
Усова/Жулин, Грищук/Платов, Крылова/Федоров
|
2021
|
Стокгольм
|
Женщины
|
Россия
|
Щербакова, Туктамышева, Трусова
Благодаря отличному результату в произвольной программе Александра Трусова разменяла 12-е место по итогам короткой программы на бронзу. Россиянка совершила самый впечатляющий рывок в истории чемпионатов мира, побив рекорд российской пары Волосожар/Траньков и японки Вакабы Хигучи, которым удавалось пробиться в призы (причем оба раза на второе место), отыграв по шесть позиций.
Самые выдающиеся прорывы в призеры на чемпионатах мира с 2007 года:
|
Год
|
Разряд
|
Спортсмен
|
Место в короткой
|
Итоговое место
|
Прогресс
|
2021
|
Женщины
|
Александра Трусова Россия
|
12-е
|
3-е
|
+9
|
2012
|
Пары
|
Татьяна Волосожар/Максим Траньков Россия
|
8-е
|
2-е
|
+6
|
2018
|
Женщины
|
Вакаба Хигучи Япония
|
8-е
|
2-е
|
+6
|
2010
|
Женщины
|
Ким Ю На Корея
|
7-е
|
2-е
|
+5
|
2008
|
Мужчины
|
Брайан Жубер Франция
|
6-е
|
2-е
|
+4
|
2011
|
Мужчины
|
Такахико Кодзука Япония
|
6-е
|
2-е
|
+4
|
2012
|
Мужчины
|
Юдзуру Хань
|
7-е
|
3-е
|
+4
|
2013
|
Мужчины
|
Хавьер Фернандес Испания
|
7-е
|
3-е
|
+4
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