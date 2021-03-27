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Русский хет-трик в фигурном катании. Мы ждали его 28 лет

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 02:05
26 марта. Стокгольм. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Фото AFP
26 марта. Стокгольм. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Фото AFP
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Наши фигуристы в последний раз занимали весь пьедестал чемпионата мира еще в начале 1990-х.
26&nbsp;марта. Стокгольм. Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и&nbsp;Александра Трусова (слева направо).Трусова взяла произвольную программу, а Щербакова — золото. А выиграли все

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три первых места в соревнованиях женщин на чемпионате мира в Стокгольме. Победа воспитанницы Этери Тутберидзе стала восьмой для российских девушек на мировых первенствах. Ранее по два золота завоевали Ирина Слуцкая и Евгения Медведева, по одному — Мария Бутырская, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. При этом с шести последних турниров женская сборная России привезла пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды, позволив подняться на высшую ступень лишь канадце Кэйстлин Осмонд в 2018 году.

Победы российских фигуристок на чемпионатах мира:

Год

Город

Чемпионка

Другие медали

1999

Хельсинки

Мария Бутырская

Юлия Солдатова (бронза)

2002

Нагано

Ирина Слуцкая

-

2005

Москва

Ирина Слуцкая

-

2015

Шанхай

Елизавета Туктамышева

Елена Радионова (бронза)

2016

Бостон

Евгения Медведева

Анна Погорилая (бронза)

2017

Хельсинки

Евгения Медведева

-

2019

Саитама

Алина Загитова

Евгения Медведева (бронза)

2021

Стокгольм

Анна Щербакова

Елизавета Туктамышева (серебро), Александра Трусова (бронза)
26&nbsp;марта. Стокгольм. Анна Щербакова с&nbsp;золотой медалью чемпионата мира по&nbsp;фигурному катанию.Щербакова — впервые чемпионка мира. Трусова пошла ва-банк, и Кихира подарила ей медаль

Российские девушки оформили 16-й медальный хет-трик в истории чемпионатов, став при этом второй женской тройкой в почетной компании. Ранее только американская супертройка Ямагучи-Хардинг-Кэрриган в 1991 году занимала все три ступени пьедестала почета. Шесть раз представитель одной страны доминировали у мужчин, пять раз — в танцах, трижды — среди пар. Последний полный пьедестал чемпионата мира случился в 1993 году, когда танцевальные пары из России Майя Усова/Александр Жулин, Оксана Грищук/Евгений Платов и Анжелика Крылова/Владимир Федоров не оставили соперникам никаких шансов.

Все полные пьедесталы в истории чемпионатов мира:

Год

Город

Разряд

Страны

Призеры

1925

Вена

Мужчины

Австрия

Бекль, Кахлер, Прайссеккер

1927

Давос

Мужчины

Австрия

Бекль, Прайссеккер, Шефер

1928

Берлин

Мужчины

Австрия

Бекль, Шефер, Дистлер

1939

Будапешт

Пары

Германия

Гербер/Байер, И.Паузин/Э.Паузин, Кох/Новак

1952

Париж

Мужчины

США

Баттон, Грогэн, Х.Дженкинс

1955

Вена

Мужчины

США

Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс

1955

Вена

Танцы

Великобритания

Вествуд/Демми, Вейт/Томас, Рэдфорд/Локвуд

1956

Гармиш-Партенкирхен

Мужчины

США

Х.Дженкинс, Робертсон, Д.Дженкинс

Танцы

Великобритания

Вейт/Томас, Маркхам/Джонс, Томпсон/Ригби

1968

Женева

Танцы

Великобритания

Таулер/Форд, Саддик/Кэннон, Соубридж/Лэйн

1969

Колорадо-Спрингс

Пары

СССР

Роднина/Уланов, Москвина/Мишин, Белоусова/Протопопов

1988

Будапешт

Пары

СССР

Валова/Васильев, Гордеева/Гриньков, Селезнева/Макаров

1991

Мюнхен

Женщины

США

Ямагучи, Хардинг, Кэрриган

1992

Окленд

Танцы

СНГ

Климова/Пономаренко, Усова/Жулин, Грищук/Платов

1993

Прага

Танцы

Россия

Усова/Жулин, Грищук/Платов, Крылова/Федоров

2021

Стокгольм

Женщины

Россия

Щербакова, Туктамышева, Трусова

Благодаря отличному результату в произвольной программе Александра Трусова разменяла 12-е место по итогам короткой программы на бронзу. Россиянка совершила самый впечатляющий рывок в истории чемпионатов мира, побив рекорд российской пары Волосожар/Траньков и японки Вакабы Хигучи, которым удавалось пробиться в призы (причем оба раза на второе место), отыграв по шесть позиций.

Самые выдающиеся прорывы в призеры на чемпионатах мира с 2007 года:

Год

Разряд

Спортсмен

Место в короткой

Итоговое место

Прогресс

2021

Женщины

Александра Трусова Россия

12-е

3-е

+9

2012

Пары

Татьяна Волосожар/Максим Траньков Россия

8-е

2-е

+6

2018

Женщины

Вакаба Хигучи Япония

8-е

2-е

+6

2010

Женщины

Ким Ю На Корея

7-е

2-е

+5

2008

Мужчины

Брайан Жубер Франция

6-е

2-е

+4

2011

Мужчины

Такахико Кодзука Япония

6-е

2-е

+4

2012

Мужчины

Юдзуру Хань

7-е

3-е

+4

2013

Мужчины

Хавьер Фернандес Испания

7-е

3-е

+4

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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