Международную федерацию уничтожают за русский пьедестал. Иностранцы недовольны судейством Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой

Претензии — к оценкам сразу трех россиянок.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева — 220,46

3. Александра Трусова — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Исторический день для русского фигурного катания прошел — впервые женский подиум чемпионата мира на 100 процентов состоял из наших девушек. И каждая из медалей именно завоевана — здесь никто не упустил серебро или золото, здесь все победили себя. Что Трусова, что Туктамышева, что Щербакова. У каждого выступления свой непростой контекст, а Александра заодно обновила кучу рекордов по количеству четверных и баллам за элемент, прыгнув четверной лутц + тройной тулуп во второй части программы за 19,48 (против щербаковских 19,31 за него же на Евро-2020).

Однако очень многим за рубежом расклад явно не понравился. Сразу заметим, что все эти настроения мы оставляем на ваш суд — чтобы вы имели в виду альтернативную точку зрения, которая популярна за пределами России. С моей точки зрения, сомневаться в российском подиуме на этом турнире глупо — остальные конкуренты убрали себя сами. Да, можно спорить о местах внутри тройки и искать несостыковки в протоколах — у Трусовой нашли недокрут на четверном лутце и даунгрейд на тулупе, хотя могли обойтись q и недокрутом. Но при этом Туктамышевой засчитали неоднозначный недокрут на флипе. Каждый где-то потерял и приобрел — вряд ли здесь должно было дойти дело до перестановок. Разве что Туктамышева могла быть по баллам поближе к Щербаковой.

Однако позиция некоторых иностранных комментаторов радикальнее — ни Щербакова не должна была выигрывать, ни Россия брать — весь подиум. Зайдите сами на страницы ISU в соцсетях, и вы увидите, что это мнение как минимум заметно. Просто ночью в соцсети хлынули отпраздновавшие победу русские и ответили на критику сотнями смайлов и слов Anna the best!

Что говорят иностранцы?

Вот несколько показательных комментариев, которые набирают лайки и концентрируют в себе всю аргументацию.

Jacobsamplesonstage: Карен Чен заслужила бронзовую медаль. Ваши судьи считают вообще непонятно. Какого черта Елизавета получает компоненты выше, чем Чен сегодня? Как Чен обыгрывает Трусову всего на балл? Артистизм Трусовой в лучшем случае посредственный. ЭТО БРЕД.

I0ina: (о Щербаковой) — Я извиняюсь, но это не было выступление на первое место... Смотреть очень скучно. Должна была быть первой. Абсолютно нелепо выглядит. Компоненты Анны — 72,85, Елизаветы — 69,08, Александры — 66,34, Чен — 67,89.

По словам комментаторов, россиянкам ставят высокие оценки от девяток и далее, несмотря на серьезные ошибки и падения, что запрещено правилами. Интерпретация, например, в случае серьезных ошибок не может быть выше 8,75, у Трусовой есть девятка, причем от шведского судьи. По сути — за заслуги. Ну и, конечно, прошлись комментаторы по вращениям и «флутцу» Щербаковой.

Болельщики оценили судейство российских фигуристок на ЧМ.

А кто это сделал?

Пожалуй, наиболее сдержаны болельщики в отношении Туктамышевой, которая, судя по зрительскому голосованию, должна была выиграть чемпионат. Но большинство пользователей буквально «мочит» ISU. Найден уже и сговор с Тутберидзе, и «коррупция с русскими». Вот один из едких комментариев:

Oh_Poppycock: Сколько вы возьмете с Каори [Сакамото] за попадание на подиум Олимпиады, чтобы компенсировать ей эту пародию? Мы должны знать, чтобы начать краудфандинговую кампанию.

Вчера на пресс-конференции я спрашивал россиянок про их ощущения от судейства и высоких оценок. Щербакова и Трусова ответили уклончиво, Туктамышева еще в микст-зоне сказала, что судейство ей «понравилось». Все подспудно понимают, что судят наших хорошо.

Под любым видео с россиянками в Twitter ISU героиню моментально низлагают. У Трусовой «ужасная программа» и высокие компоненты, у Щербаковой — слабые прыжки. Причем критикуют судейство не только иностранцы, но и отдельные россияне.

Скрывать не имеет смысла — работа судей на этом чемпионате пока в нашу пользу. Вполне вероятно, что это совпадение или ISU сам работает на российский рынок, как лыжная федерация FIS — на норвежский. А вот наш олимпийский серебряный призер Сергей Шахрай сказал, что «старая гвардия» в федерации работает.

Кому отдавать медали, особенно из-за компонентов —вечный спор. Но по контенту никакая Чен с Туктамышевой и рядом не стояла. Тем не менее, сам по себе разговор симптоматичный — чаще кричим про несправедливые оценки мы, но в фигурном катании в последнее время явно что-то изменилось.

Русский подиум — это прекрасно для нас. Но вот полезно ли стратегически для ISU? В условиях критики как бы к Пекину не начали в федерации не начали прислушиваться к требованиям наших хейтеров.