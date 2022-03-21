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Сегодня, 14:10

Фигурное катание: анонс соревнований с 21 по 27 марта

Кубок Первого канала пройдёт с 21 по 27 марта
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анонс соревнований с 21 по 27 марта.

Кубок Первого канала

В рамках Кубка Первого канала в Саранске состоится командный турнир и прыжковый фестиваль. В соревнованиях примут участие две команды — Красная машина и Время Первых.

Где: Саранск, Россия
Когда: 25-27 марта
Кто выступит: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин
Подробности: здесь.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анна Щербакова. Валиева навещает близких, Туктамышева ставит программы, Щербакова празднует золото Олимпиады. Как фигуристки готовятся к Кубку Первого канала

Чемпионат мира

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 пройдет во французском курортном городе Монпелье на арене «Зюд де Франс» с 21 по 27 марта 2022 года. Соревнования пройдут в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Анна Щербакова. Без Щербаковой и Трусовой чемпионат мира — второсортный турнир. Во что превратятся соревнования в Монпелье

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований — об этом 1 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Таким образом, российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира.

Где: Монреаль, Франция
Когда: 23-27 марта
Кто выступит: Анастасия Губанова, Вакаба Хигучи, Каори Сакамото, Ен Ю, Алексия Паганини, Мэрайя Белл, Алиса Лью, Луна Хендрикс, Киган Мессинг, Морис Квителашвили, Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Юма Кагияма, Шома Уно, Джунхван Чха, Денис Васильевс, Владимир Самойлов, Илья Малинин, Винсент Чжоу, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Карина Сафина/Лука Берулава, Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Мария Казакова/Георгий Ревия, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и другие
Полный список участников: здесь.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Михаил Коляда
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