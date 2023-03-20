Чемпионат мира выдыхается без России. Как бы на нем выступили наши в случае возвращения?
Если в России большой сезон фигурного катания завершен, то в мире все самое главное только начинается. В среду в японском пригороде Токио Сайтаме стартует чемпионат мира, который определит лучших в отсутствие россиян второй год подряд.
ISU не спешит возвращать россиян
На чемпионате мира россияне не выступят — и это неудивительно. Фехтование, рискнувшее вернуть наших, пока исключение, а не правило, причем международной федерации предстоит столкнуться с бойкотами и протестами. В фигурном катании и конькобежных видах спорта основная часть наших конкурентов — страны, поддержавшие санкции. Это Япония, США, Южная Корея, Канада, Нидерланды. И никакой Китай и даже Венгрия не переломят ситуацию.
В рамках чемпионата мира проходит традиционная конференция ISU, которая могла бы обсудить вопрос допуска россиян. Однако произойдет ли это, так и непонятно. Гендиректор нашей федерации Александр Коган подобную возможность отвергал, в распоряжении «СЭ» есть официальный ответ ISU, полученный в понедельник:
— ISU внимательно следит за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за дискуссиями внутри олимпийского движения. ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам его заседания 25 января 2023 года, в котором говорится, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями. В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU ISU будет придерживаться своей политики, — говорится в сообщении.
Можно понять по тонам, что ISU в ближайшем будущем явно не стремится менять мнение по участию россиян, пока не удостоверится в наличии политической воли ключевых государств и самого Международного олимпийского комитета.
На сайте Союза конькобежцев России также вышло любопытное интервью с президентом организации Николаем Гуляевым, который рассказал о встрече с президентом Международного союза:
— Я провел в Херенвене личную встречу с президентом ISU Ким Чжэ Елем. Подробно рассказал, что мы делаем для развития и популяризации конькобежного спорта и шорт-трека. Показал ролик с Всемирного дня катания на коньках, который прошел 4 декабря 2022 года на катке ВДНХ с тысячами участников. Президенту ISU все очень понравилось — и массовость, и креативность. Вместе мы выразили надежду, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в самое ближайшее время. Но официально на конференции ISU эта тема никак не обсуждалась, — подтвердил наш олимпийский чемпион 1988 года.
Фигурное катание без России выживет, но страдает
При этом если брать конькобежный спорт и шорт-трек, они без России выживут легко. Гораздо больше вопросов к фигурному катанию, которое и без событий вокруг России превратилось в унылый междусобойчик для фанатов. И, как показывают ветки иностранных форумов, даже турнир шоу-программ и прочие новые форматы в России вызывают у иностранцев больше интереса, чем привычные покатушки своих при полупустых трибунах. Нет, конечно, чемпионат мира остается статусным соревнованием и брендом, и медаль «Русского вызова», даже если с ней спит Алексей Ягудин, не сравнится.
Но сейчас только Япония способна собрать полный 10-тысячный стадион на фигурном катании, как это было в «Мегаспорте» в субботу. В Сайтаме наверняка соберутся и все 17, помню, как это происходило четыре года назад на чемпионате мира-2019. Это отдельная тема — у ISU почти нет мест, где можно провести достойный чемпионат мира. Города повторяются из года в год, и это тревожный симптом. Именно Россия, кстати, подхватила падающее знамя турнира после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011-м — и Москва прекрасно провела чемпионат. Сейчас на нем можно было бы продавать билеты даже на тренировки. Но это все мечты.
И у Кима, который президент ISU, бизнесмена из крупной корейской корпорации, наверняка есть понимание, что для маркетинга Россия нужна. Другое дело, что в Корее исторически важнее коньки, на которых бегают, а не прыгают, и это проблема. Хотя поучиться у российских менеджеров, которые за год создали чемпионат по прыжкам и по шоу-программам, есть чему. Изоляция в данном случае помогла при всех ее негативных последствиях.
Могли бы россияне побороться за победу в медальном зачете?
Тут надо отдавать себе отчет — если бы Россия и поехала на этот чемпионат мира, то только первыми номерами сборной во всех видах из-за потерянной квоты. То есть состав сборной выглядел бы так: Евгений Семененко, Камила Валиева (либо Елизавета Туктамышева, учитывая обстоятельства, или вовсе победительница финала «Гран-при» Аделия Петросян, которой успело исполниться 15 лет). С сезона-2023/24 выходить во взрослые будут с 16 лет, в сезоне-2024/25 — с 17. В парах защищать цвета нейтрального флага поехали бы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах, вероятно, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (вряд ли Диана и Глеб согласились бы отменить свой карантин).
Каких результатов могла бы достичь Россия при таком составе? Конечно, два золота, а следовательно, борьба с США за победу в медальном зачете, были бы весьма вероятны. Петросян в нынешнем сезоне набирала за 250 баллов, притом что рекорд ISU среди всех зарубежных взрослых одиночниц у Каори Сакамото — 217,61. То есть Петросян могла бы пару раз упасть или заявить вместо четверного флипа тройной — и все равно бы выиграла. Хотя за компоненты ей наверняка ставили бы гораздо меньше. Но даже 230 баллов Сакамото при домашнем судействе наберет, только если сойдутся все звезды в японском кроссворде. Если бы на чемпионат поехали три российские девушки, даже без Валиевой — а Туктамышева и Муравьева, с большой долей вероятности они могли бы занять весь пьедестал. Их средние баллы по сезону были стабильно выше 230, хотя несколько баллов тут можно смело вычитать за домашнее судейство.
У пар примерно так же очевидно. Лучшие по сезону, и это сенсация, также японцы — Рику Миура/Рюити Кихара. Но их рекорд — 216,16 балла на «Гран-при». Две пары Тамары Москвиной, пусть на российских и региональных соревнованиях, набирали под 240. Нужны очень серьезные ошибки и слаженная работа блоков у судей, чтобы перебить такие результаты. Скорее всего, три российские пары взяли бы золото и серебро, а вот бронзу у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова могли забрать.
У мужчин и танцоров все сложнее. Даже лучший результат в сезоне Худайбердиевой/Базина — 210,98. Нет нужды вспоминать, что и эти баллы набирались с трудом. К чемпионату России ребята подошли не в оптимальной форме и набрали 203,46. Не в лучшей форме Лиза, как поговаривают, и сейчас. Личный рекорд сезона в таблице ISU пятый. Поверить, что россиянам позволили бы обогнать Чок/Бэйтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри и даже Фир/Гибсон, почти невозможно. Так что здесь на медали рассчитывать не стоило. Синицина и Кацалапов вряд ли бы вернулись специально ради чемпионата мира, Степанова и Букин не сделали бы этого, думается, даже теоретически. Дэвис/Смолкин имели бы больше шансов, но все равно танцевальный топ ушел слишком далеко.
Мужчины. Возможно, самый плотный и интересный вид, особенно после ухода Нэйтана Чена. Но даже здесь рассчитывать можно было бы в лучшем случае на бронзу, и то при идеальном прокате и помарках других. Да, Евгений Семененко вместе с Петром Гуменником набрал под 300 баллов на чемпионате России, но если смотреть контент, то все не так оптимистично. В финале «Гран-при» Сема Уно приземлил пять четверных — риттбергер, сальхов, флип и два тулупа (один на минусовые оценки). Малинин — тоже пять: аксель, флип, тулуп, сальхов и снова тулуп (на едва заметный минус). Лига Семененко — скорее Сато, Миура Ямамото, Сяо Хим Фа, Риццо. Вот с ними зарубиться за бронзу реально. Результат Семененко в этом сезоне, правда, уступал только Уно, но сделал в произвольной только младшие квады, тулупы и сальховы, и то с недокрутами.