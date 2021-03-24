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Туктамышева — об отдыхе после короткой программы: «Хочется просто лечь и посмотреть Netflix»

19:28
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На пресс-конференции по итогам короткой программы на чемпионате мира российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как будет проводить свободный день до произвольной программы.

«Для меня в чемпионате мира лучшее — это то, что я могу увидеть всех своих друзей из разных стран, а я целый год не могла этого сделать. Я просто очень счастлива снова наблюдать за международным фигурным катанием. Мы — одна большая семья, было очень жалко, что не проводились международные соревнования. Сейчас наслаждаемся общением друг с другом.

Здесь у нас есть игровая комната, где мы есть настольный теннис, баскетбол, Playstation. Мы очень хорошо проводим время вместе.

Лучший отдых — прийти в комнату, лечь на кровать и посмотреть что-нибудь на Netflix, не думать о фигурном катании и отдохнуть и телом, и душой. Важно отключиться от фигурного катания, есть один день отдыха. Очень хорошо, что есть время подготовиться к произвольной программе».

После короткой программы первое место занимает еще одна представительница России Анна Щербакова. Туктамышева на третьей позиции.

(Анастасия Плетнева)

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