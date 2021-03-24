Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» впечатлениями после короткой программы женщин на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Анна Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева — 3-я, Трусова — 12-я.

«Если говорить о Саше, то это одно дело. Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы ее любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет. Туктамышева — гордость наша! Просто супер. И еще я в восторге от Щербаковой. Она стала такой красивой. В нее вселилось чудесное чувство любви к фигурному катанию», — сказал Тарасова «СЭ».

Победительница чемпионата мира-2021 определится 26 марта после произвольной программы.

(Владислав Флегонтов)