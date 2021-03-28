Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что на чемпионате мира в Стокгольме у нее не все получилось.

«Во время соревнований тяжело сравнивать, ощущения всегда разные. А вот на тренировках я однозначно стала стабильнее. Начала лучше понимать, что делаю, лучше чувствовать программу, музыку. Жаль, конечно, что в Стокгольме не всё получилось так, как хотелось, но думаю, что рано или поздно получится», — сказала Трусова RT.

16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.