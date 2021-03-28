Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Трусова — о ЧМ в Стокгольме: «Не все получилось, но рано или поздно получится»

10:52
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что на чемпионате мира в Стокгольме у нее не все получилось.

«Во время соревнований тяжело сравнивать, ощущения всегда разные. А вот на тренировках я однозначно стала стабильнее. Начала лучше понимать, что делаю, лучше чувствовать программу, музыку. Жаль, конечно, что в Стокгольме не всё получилось так, как хотелось, но думаю, что рано или поздно получится», — сказала Трусова RT.

16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/846930-trusova-chm-stokgolm-rano-pozdno

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...