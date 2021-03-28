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Щербакова прокомментировала свою победу на ЧМ в Стокгольме

10:29
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Instagram высказалась о победе на чемпионате мира в Стокгольме и поблагодарила всех, кто помогал ей.

«Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даниил Маркович (Глейхенгауз), Сергей Викторович (Дудаков), спасибо за ваш труд, за то, что вы всегда рядом, вы помогаете осуществлять мои мечты.

Спасибо моей семье, моим родителям, ведь когда доходит до профессионального спорта, вся жизнь близких начинает крутиться вокруг него. Я очень ценю все, что вы для меня делаете», — написала Щербакова.

По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей позиции Александра Трусова (217,20).

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