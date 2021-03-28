ЧМ по фигурному катанию: показательные номера, кто выступит, 28 марта
Сегодня, 28 марта, в Стокгольме (Швеция) на чемпионате мира по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Начало выступлений — в 16.30 по московскому времени.
Свои номера покажут российские призеры турнира: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, а также пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Также с показательными номерами точно выступят японцы Юдзуру Ханю и Юма Кагияма, американец Нэтан Чен и китайская пара Вэньцзинь Суй — Цун Хань.
Подробнее о чемпионате мира по фигурному катанию можно прочитать здесь.
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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