ЧМ по фигурному катанию: произвольный танец. Кто возьмет золото?
27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме танцевальные дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Начало — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 21:20).
После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — 5-е, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 10-е.
Первая разминка
1. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)
4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
5. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция)
Вторая разминка
6. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
7. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
8. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)
9. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
10. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)
Третья разминка
11. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 20.52
12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
13. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
14. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)
15. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
Четвертая разминка
16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 21.38
17. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
18. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
19. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 22.11
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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