ЧМ по фигурному катанию: произвольный танец. Кто возьмет золото?

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме танцевальные дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Начало — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 21:20).

После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — 5-е, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 10-е.

Первая разминка

1. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

3. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония)

4. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

5. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция)

Вторая разминка

6. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

7. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

8. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)

9. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

10. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

Третья разминка

11. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 20.52

12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

13. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

14. Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)

15. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

Четвертая разминка

16. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 21.38

17. — Поль Пуарье (Канада)

18. — (США)

19. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 22.11

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция ЧМ-2021 по фигурному катанию