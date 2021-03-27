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Фигуристы Букин и Степанова — об ошибке на ЧМ: «Нам нечего было терять»

22:06
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Чемпионы России-2021 по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин рассказали о прокате произвольного танца на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Пара набрала 125.75 балла за свой прокат, общая сумма — 208.77.

— Как настраивались после не совсем удачного ритм-танца?

— Нечего было больше терять, допустили грубую ошибку и оказались далеко от пьедестала. Решили с тренерами откататься для себя, с душой. Ни за что не переживать, закончить сезон достойно для себя и своей команды.

— Какой урок вынесли для себя?

— Это соревнование — огромный урок, это не «Гран-при», не российский старт. Это чемпионат мира, главный старт сезона. Получить такой урок на таком старте — большой опыт, даст толчок вперед.

(Анастасия Плетнева)

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