Фигуристы Букин и Степанова — об ошибке на ЧМ: «Нам нечего было терять»
Чемпионы России-2021 по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин рассказали о прокате произвольного танца на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Пара набрала 125.75 балла за свой прокат, общая сумма — 208.77.
— Как настраивались после не совсем удачного ритм-танца?
— Нечего было больше терять, допустили грубую ошибку и оказались далеко от пьедестала. Решили с тренерами откататься для себя, с душой. Ни за что не переживать, закончить сезон достойно для себя и своей команды.
— Какой урок вынесли для себя?
— Это соревнование — огромный урок, это не «Гран-при», не российский старт. Это чемпионат мира, главный старт сезона. Получить такой урок на таком старте — большой опыт, даст толчок вперед.
(Анастасия Плетнева)
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