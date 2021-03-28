Шахрай восхищен выступлением Синициной и Кацалапова на ЧМ в Стокгольме

Чемпион мира Сергей Шахрай прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных пар на ЧМ в Стокгольме.

«Это была блестящая и убедительная победа нашей пары, Виктория и Никита прекрасно откатали как ритмический танец, так и произвольную программу. Рад за ребят и за их тренера Александра Жулина, нас связывают хорошие дружеские отношения», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

В субботу, 27 марта, в Стокгольме Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами мира.