Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Шахрай восхищен выступлением Синициной и Кацалапова на ЧМ в Стокгольме

12:34
Виктория Синицина Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпион мира Сергей Шахрай прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных пар на ЧМ в Стокгольме.

«Это была блестящая и убедительная победа нашей пары, Виктория и Никита прекрасно откатали как ритмический танец, так и произвольную программу. Рад за ребят и за их тренера Александра Жулина, нас связывают хорошие дружеские отношения», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

В субботу, 27 марта, в Стокгольме Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами мира.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:980124

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...