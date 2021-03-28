Шахрай восхищен выступлением Синициной и Кацалапова на ЧМ в Стокгольме
Чемпион мира Сергей Шахрай прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных пар на ЧМ в Стокгольме.
«Это была блестящая и убедительная победа нашей пары, Виктория и Никита прекрасно откатали как ритмический танец, так и произвольную программу. Рад за ребят и за их тренера Александра Жулина, нас связывают хорошие дружеские отношения», — цитирует Шахрая «Советский спорт».
В субботу, 27 марта, в Стокгольме Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами мира.
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