Губерниев восхитился работой тренеров по фигурному катанию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале восхитился работой тренеров по фигурному катанию после чемпионата мира в Стокгольме.

«Восхищаясь спортсменами-фигуристами, я хочу восхититься тренерами! Москвина, Мишин, Жулин, школы Тутберидзе и Плющенко! Да разве сердце позабудет, того, кто хочет нам добра, того, кто нас выходит в люди, кто нас выводит в мастера! Легендарная отечественная Школа Фигурного Катания-спасибо!» — написал Губерниев.

На чемпионате мира в Стокгольме Анна Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей позиции Александра Трусова (217,20).