Семененко заявил, что не хочет думать о баллах за короткую программу на ЧМ

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, что старается не думать о баллах, которые он получил за короткую программу на чемпионате мира-2021 в Швеции.

«Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату. Я стараюсь не думать ни о чем, кроме катания», – цитирует ТАСС слова Семененко.

25 марта Семененко без грубых ошибок исполнил короткую программу на ЧМ в Стокгольме. Фигурист сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. 17-летний спортсмен набрал 86,86 балла за свой прокат и занимает десятое место в турнирной таблице.