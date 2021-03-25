Бутырская считает, что Коляде нужно усложнять короткую программу

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с «СЭ» оценила выступление российских фигуристов с короткими программами на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Миша кое-что недоделал, но все равно катался очень достойно. Ни у кого из ребят не было таких страшных ошибок, это главное. При всем уважении к Ханю, Миша мне нравится гораздо больше. Но у японцев сложнее программа. По катанию он нравится всем — зрителям, судьям. Но короткую программу для чемпионата мира ему нужно усложнять. На чемпионате Европы ему бы хватило такой программы с головой, но в мире есть японцы и американцы. Они катались с ошибками, но все равно оказались впереди», — сказала Бутырская «СЭ».

25 марта россиянин Михаил Коляда набрал 93,52 балла и занял 4-ю строчку по итогам короткой программы. Еще один представитель России Евгений Семененко — 10-й (86,86).

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

(Владимир Пушкарев)