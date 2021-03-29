Арутюнян высказался о своем ученике Натане Чене

Чемпион мира по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал неудачу Натана Чена в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Сейчас все восхищаются тем, как Чен исполнил произвольную программу, я же много раз видел подобные прокаты в его исполнении на тренировках. Всем почему-то кажется, что спортсмен должен показывать все лучшее, когда выходит на старт. А это неправильно. Показывать это нужно прежде всего в рабочих прокатах. У нас с Натаном заведено так: если в тренировке он по каким-то причинам не катается на максимум, значит, идет и делает прокат еще раз. Мы очень хорошо сумели подготовиться к чемпионату мира», — цитирует Арутюняна RT.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Чен в третий раз подряд стал победителем.