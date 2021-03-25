На чемпионате мира по фигурному катанию зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), сообщает официальный сайт ISU (Международного союза конькобежцев) 24 марта.

ISU Statement: During the testing procedures, a second positive case was identified. Both cases have been found in the PCR test upon arrival on site prior to accreditation. Neither person obtained accreditation nor were included in the competition bubble.https://t.co/aiDvptwonB — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 24, 2021

Личность заразившегося не раскрывается. Все, кто сдал положительный тест, не получили аккредитацию и не были допущены в «пузырь».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит 24-27 марта.