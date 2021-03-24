Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Кихира призналась, что ей сложно было оставаться мотивированной перед чемпионатом мира

20:20
Теги:

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она занимает второе место.

«Это было мое первое выступление без зрителей, но ощущалось как обычно, я была очень сконцентрирована, — цитирует Кихиру RT 24 марта. — Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной.

Но я стараюсь делать все, что от меня зависит, и рада быть здесь. Когда я устаю, стараюсь, чтобы мое тело отдохнуло. Соперничество мотивирует меня. Это мне больше всего нравится в фигурном катании".

После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева на третьей позиции.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/845735-kihira-chm-figurnoe-katanie

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7100
Все опросы
Кто выиграет чемпионат мира-2021 по фигурному катанию среди женщин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...