Кихира призналась, что ей сложно было оставаться мотивированной перед чемпионатом мира

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она занимает второе место.

«Это было мое первое выступление без зрителей, но ощущалось как обычно, я была очень сконцентрирована, — цитирует Кихиру RT 24 марта. — Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной.

Но я стараюсь делать все, что от меня зависит, и рада быть здесь. Когда я устаю, стараюсь, чтобы мое тело отдохнуло. Соперничество мотивирует меня. Это мне больше всего нравится в фигурном катании".

После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева на третьей позиции.