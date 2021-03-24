Кихира призналась, что ей сложно было оставаться мотивированной перед чемпионатом мира
Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она занимает второе место.
«Это было мое первое выступление без зрителей, но ощущалось как обычно, я была очень сконцентрирована, — цитирует Кихиру RT 24 марта. — Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной.
Но я стараюсь делать все, что от меня зависит, и рада быть здесь. Когда я устаю, стараюсь, чтобы мое тело отдохнуло. Соперничество мотивирует меня. Это мне больше всего нравится в фигурном катании".
После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева на третьей позиции.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/845735-kihira-chm-figurnoe-katanie
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