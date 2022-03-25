Американская журналистка о ЧМ по фигурному катанию: «Нет России? Нет Китая? Нет проблем»

Американская журналистка прокомментировала отсутствие российских фигуристов на ЧМ во Франции

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первую с 1979 года золотую медаль чемпионата мира в парном катании», — написала Бреннан в Twitter.

24 марта американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. Третьими стали Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады.

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.