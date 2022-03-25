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Сегодня, 13:30

Миура: «Мы завоевали медаль ЧМ, но я не думаю, что наше выступление было достойно награды»

Миура прокомментировала выступление на чемпионате мира
Сергей Разин
корреспондент
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Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюити Кихарой, поделилась впечатлениями произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье.

«Мы завоевали серебряную медаль, но я не думаю, что наше выступление было достойно награды. Мы сожалеем об этом выступлении. В следующем сезоне хотим выложиться до конца, хотим усердно тренироваться», — приводит слова Миуры Golden Skate.

Золотую медаль завоевали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, набрав 221,09 балла по сумме двух программ. Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55 балла), тройку лучших замкнула канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32).

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

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