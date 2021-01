Канадский хореограф Бурн поставила Косторной новую произвольную программу

Чемпионка Европы Алена Косторная на своей странице в Instagram сообщила, что канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила фигуристке новую произвольную программу.

В комментариях к публикации о приезде на тренировку вице-президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника Косторная ответила на комментарий пользователя, отметив, что это «совсем новая программа от Бурн».

Предыдущая программа от Бурн была поставлена под три музыкальных фрагмента: композиции польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters), «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis) и «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night).

Следующим турниром, где выступит Косторная, будет Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

В нем также примут участие Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.