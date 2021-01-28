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Источник: ЧМ по фигурному катанию пройдет в назначенные сроки

18:53
Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Фото Reuters
Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Фото Reuters

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 пройдет по плану, сроки турнира остаются без изменений, утверждат ТАСС со ссылкой на источник.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором обсуждался вопрос проведения турнира.

ЧМ-2021 должен пройти с 22 по 28 марта. Турнир должен состояться в Стокгольме. Из-за пандемии коронавируса в Швеции было решено отменить все внутренние турниры по фигурному катанию, однако вопрос отказа от чемпионата мира не поднимался.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10572491

Чемпионат мира по фигурному катанию

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