Источник: ЧМ по фигурному катанию пройдет в назначенные сроки

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 пройдет по плану, сроки турнира остаются без изменений, утверждат ТАСС со ссылкой на источник.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором обсуждался вопрос проведения турнира.

ЧМ-2021 должен пройти с 22 по 28 марта. Турнир должен состояться в Стокгольме. Из-за пандемии коронавируса в Швеции было решено отменить все внутренние турниры по фигурному катанию, однако вопрос отказа от чемпионата мира не поднимался.