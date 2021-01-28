Источник: ЧМ по фигурному катанию пройдет в назначенные сроки
18:53
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 пройдет по плану, сроки турнира остаются без изменений, утверждат ТАСС со ссылкой на источник.
В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором обсуждался вопрос проведения турнира.
ЧМ-2021 должен пройти с 22 по 28 марта. Турнир должен состояться в Стокгольме. Из-за пандемии коронавируса в Швеции было решено отменить все внутренние турниры по фигурному катанию, однако вопрос отказа от чемпионата мира не поднимался.
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