Лакерник посетил тренировку Косторной

Чемпионка Европы Алена Косторная на своей странице в Instagram сообищила, что ее тренировку посетил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерик. Вместе с ними на снимке тренеры россиянки — Сергей Розанов и Евгений Плющенко.

«Разобрали мою новую произвольную программу. Мне было важно получить советы от такого профессионала как он, также для меня было очень важно, чтобы она нравилась моему хореографу, моим тренерам и, конечно же, мне. Надеюсь, и вам понравится тоже», — подписала публикацию Косторная.

Следующим турниром, где выступит Косторная, будет Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

В нем также примут участие Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.