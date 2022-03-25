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Сегодня, 13:27

Илья Авербух раскритиковал американскую журналистку

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» раскритиковал американскую журналистку Кристин Бреннан.

Ранее Бреннан заявила, что если России нет на чемпионате мира по фигурному катанию, то и нет проблем.

«Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя. Будем верить, что скоро на мировом первенстве будут лучшие из лучших. А обращать внимание на журналистов не стоит. В этом нет никакого смысла», — сказал Авербух «СЭ».

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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