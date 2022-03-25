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Сегодня, 11:05

Татьяна Тарасова жестко раскритиковала американскую журналистку

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» раскритиковала американскую журналистку Кристин Бреннан.

Ранее Бреннан заявила, что если России нет на чемпионате мира по фигурному катанию, то и нет проблем.

«Нельзя, чтобы была одна Америка! А мы, к нашему счастью, есть. И мы будем всегда присутствовать на всех чемпионатах. Они сейчас смотрят фигурное катание 20-летней давности. А наши спортсмены продвигают фигурное катание вперед», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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