Глава «Самбо-70» — о победе Щербаковой: «Мы все плачем!»
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Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал золото российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
«Прежде всего это труд всей школы «Самбо-70» во главе с Этери Тутберидзе. Мы все плачем! Мы все переживаем! У нас есть чемпионка мира. Она самая достойнейшая из тех, кто был. Будем встречать ее всей школой!» — сказал Лайшев «СЭ»
(Данил Алешин)
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