Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты женской произвольной программы в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Меня впечатлило то, что все наши девочки втроем на пьедестале. Это абсолютная фантастика! Туктамышева просто героиня. Про Трусову с пятью четверными я вообще молчу. Это невозможно, целых пять четверных! Два из них были с ошибками. Мужики так не прыгают. Сегодня абсолютно все героини, это исторический результат!» — сказала Бестемьянова «СЭ».

Впервые в истории чемпионата мира весь пьедестал заняли спортсменки из России. АннаЩербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли первое, второе и третье место.

(Владимир Пушкарев)