Туктамышева завоевала медаль ЧМ впервые после золота в 2015 году
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала медаль чемпионата мира впервые за шесть лет. На соревнованиях в Стокгольме она взяла серебро, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой.
В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, после чего пять сезонов подряд не могла отобраться на мировое первенство. Наконец спустя шесть лет ей удалось попасть на турнир благодаря успешному выступлению в финале Кубка России.
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