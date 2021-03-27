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Туктамышева завоевала медаль ЧМ впервые после золота в 2015 году

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Елизавета Туктамышева на чемпионате мира-2015. Фото Reuters
Елизавета Туктамышева на чемпионате мира-2015. Фото Reuters
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала медаль чемпионата мира впервые за шесть лет. На соревнованиях в Стокгольме она взяла серебро, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой.

В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, после чего пять сезонов подряд не могла отобраться на мировое первенство. Наконец спустя шесть лет ей удалось попасть на турнир благодаря успешному выступлению в финале Кубка России.

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