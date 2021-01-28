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Бутырская довольна, что установились точные сроки чемпионата мира по фигурному катанию

20:13
Мария Бутырская. Фото Instagram
Мария Бутырская. Фото Instagram
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Трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость об установлении сроков чемпионата мира-2021. Мировое первенство пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

— Была тяжелая ситуация, на следующий год Олимпийские игры, должен же быть какой-то отбор и без чемпионата мира в этом не обойтись. Поэтому, безусловно, я рада, что все так разрешилось, — сообщила Бутырская «СЭ». — Очевидно, что спортсмены обрадовались. Они смогут показать себя и достойно выступить. И в целом, для них не в пустую пройдет нынешний сезон. Что касается фаворитов, то для меня это наша лидирующая тройка в чемпионате России. Мне кажется, именно они разыграют комплект медалей в Стокгольме.

Ранее, 28 января, стало известно о решении заседания исполкома Международного союза конькобежцев, которое заключается в сохранении сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию.

По мнению заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина, сборная России сможет выиграть как минимум две медали на ЧМ-2021.

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира по фигурному катанию

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