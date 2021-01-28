Авербух: «Отмена ЧМ стала бы катастрофой для целого поколения фигуристов»

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал новость о том, что чемпионат мира пройдет в запланированные сроки. Турнир должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Я изначально говорил, что ЧМ состоится, — сказал Авербух в комментарии «СЭ». — Это очень светлое и радостное известие, потому что второй год подряд без проведения чемпионата — это стало бы катастрофичным для целого поколения фигуристов. Этот чемпионат стоит перед олимпийским, а значит, и квоты, и все остальное будут разыгрываться на нем, что крайне важно. Говорить о фаворитах сейчас сказать сложно, не буду делать прогнозы, потому что этот сезон сложнейший для всех без исключения. Все проживают коронавирусную историю, но спорт-есть спорт. Главное, что чемпионат состоится».

Ранее, 28 января, СМИ сообщили о том, что по итогу заседания исполкома Международного союза конькобежцев, было принято решение о проведении мирового первенства в намеченные сроки.

По словам трехкратной чемпионки Европы по фигурному катанию Марии Бутырской, лидирующая тройка чемпионата России разыграет комплект медалей на ЧМ-2021.

(Елизавета Денисова)