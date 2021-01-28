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Жулин дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по фигурному катанию

19:21
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что чемпионат мира-2021 пройдет в запланированные сроки.

Проведение мирового первенства запланировано в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

— Я безумно рад этой новости! Это одна из самых позитивных новостей, которые вообще могут быть. Это однозначно облегчает тренерам и спортсменам задачи подготовки. Думаю, что в женском одиночном катании как минимум два места на пьедестале, а то и все три, будут наши. Это могу сказать с уверенностью, — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 28 января, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова порадовалась за то, что ЧМ-2021 пройдет в намеченные сроки.

(Данил Алешин)

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