Жулин дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что чемпионат мира-2021 пройдет в запланированные сроки.

Проведение мирового первенства запланировано в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

— Я безумно рад этой новости! Это одна из самых позитивных новостей, которые вообще могут быть. Это однозначно облегчает тренерам и спортсменам задачи подготовки. Думаю, что в женском одиночном катании как минимум два места на пьедестале, а то и все три, будут наши. Это могу сказать с уверенностью, — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 28 января, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова порадовалась за то, что ЧМ-2021 пройдет в намеченные сроки.

(Данил Алешин)